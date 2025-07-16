Кабмин утвердил новые размеры образовательных грантов и дополнительные региональные коэффициенты для поступающих-2025

Правительство приняло изменения в условия предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года.

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Кабинет Министров утвердил изменения в условиях предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года, установив обновленные размеры образовательных грантов и дополнительный региональный коэффициент для отдельных категорий поступающих.

«Гранты — это инструмент поддержки тех поступающих, которые имеют высокие результаты НМТ, но не получили бюджетного места в желаемом университете. Мы хотим, чтобы каждый талантливый студент имел шанс учиться там, где хочет, и по той программе, которую сам выбирает», — отметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

С 2025 года гранты составят:

17 тысяч гривен — грант 1-го уровня для поступающих с результатами 150+ баллов по двум предметам НМТ (140+ баллов для поступающих на специальности, которым предоставляется особая поддержка, указанные в Приложении 6 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году);

25 тысяч гривен — грант 2-го уровня для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов.

Эти средства будут направлены на частичную оплату обучения в учреждениях высшего образования. Получить грант могут только поступающие, которым до этого не было предложено по алгоритму отбора бюджетное место.

Помимо базовых сумм, с 2025 года вводится дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера государственного гранта. Он применяется к поступающим, которые получили полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях и поступают в учреждения высшего образования в этих же областях.

«Применение этого коэффициента призвано поддержать регионы, которые длительное время находятся под постоянной угрозой обстрелов и имеют сложную ситуацию с безопасностью. Коэффициент не применяется к поступающим из этих регионов, которые поступают в учреждения высшего образования в других областях, или к тем, кто из других областей поступает в прифронтовые вузы», — отметили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что все региональные коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом вуза, в который подано заявление.

«Отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе — их применяют к заявлениям с первым и вторым приоритетом. Они повышают конкурсный балл поступающего. Это позволяет привлечь абитуриентов к стратегически важным направлениям подготовки. Отметим, что для некоторых специальностей доступны только гранты второго уровня», — сообщили в Минобразования.

В частности, для расчета размера гранта также применяются коэффициенты в зависимости от специальности, на которую подается заявление.

Коефіцієнт 1,5 — для таких галузей знань та спеціальностей:

А Освіта

Е Природничі науки, математика та статистика (спеціальності Е1, Е3-Е8),

G Інженерія, виробництво та будівництво (спеціальності G1 – G28),

H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина (спеціальності Н1, Н2, Н4, Н5, Н7),

Спеціальність I7 Терапія та реабілітація

Коефіцієнт 1,3 — для таких галузей знань та спеціальностей:

В3 Декоративне мистецтво та ремесла,

В4 Образотворче мистецтво та реставрація,

В5 Музичне мистецтв,

В6 Перформативні мистецтва,

H6 Ветеринарна медицина,

F Інформаційні технології,

І Охорона здоров’я та соціальне забезпечення:

І2 Медицина,

І3 Педіатрія,

І4 Медична психологія,

І5 Медсестринство (за спеціалізаціями),

І6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями),

І8 Фармація (за спеціалізаціями).

І1 “Стоматологія” - тільки грант 2 рівня,

спеціалізації спеціальності B11 “Філологія” (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) - тільки грант 2 рівня.

Якщо спеціальність не входить до жодного з вищезазначених переліків, коефіцієнт становить 1.

Обмеження рівня грантів для окремих спеціальностей

Для деяких спеціальностей застосовується лише грант 2-го рівня, тобто отримати його можна тільки тоді, якщо мінімум два предмети НМТ складено на 170+ балів. У цьому переліку такі галузі та спеціальності:

І1 Стоматологія,

спеціалізації спеціальності B11 Філологія (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики),

D Бізнес, адміністрування та право,

С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями),

C3 Міжнародні відносини,

С7 Журналістика,

J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг,

J3 Туризм та рекреація.

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