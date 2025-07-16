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Кабмин утвердил новые размеры образовательных грантов и дополнительные региональные коэффициенты для поступающих-2025

20:12, 16 июля 2025
Правительство приняло изменения в условия предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года.
Кабмин утвердил новые размеры образовательных грантов и дополнительные региональные коэффициенты для поступающих-2025
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Кабинет Министров утвердил изменения в условиях предоставления государственных грантов в рамках вступительной кампании 2025 года, установив обновленные размеры образовательных грантов и дополнительный региональный коэффициент для отдельных категорий поступающих.

«Гранты — это инструмент поддержки тех поступающих, которые имеют высокие результаты НМТ, но не получили бюджетного места в желаемом университете. Мы хотим, чтобы каждый талантливый студент имел шанс учиться там, где хочет, и по той программе, которую сам выбирает», — отметил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

С 2025 года гранты составят:

17 тысяч гривен — грант 1-го уровня для поступающих с результатами 150+ баллов по двум предметам НМТ (140+ баллов для поступающих на специальности, которым предоставляется особая поддержка, указанные в Приложении 6 Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году);

25 тысяч гривен — грант 2-го уровня для тех, кто сдал два предмета НМТ на 170+ баллов.

Эти средства будут направлены на частичную оплату обучения в учреждениях высшего образования. Получить грант могут только поступающие, которым до этого не было предложено по алгоритму отбора бюджетное место.

Помимо базовых сумм, с 2025 года вводится дополнительный коэффициент 1,5 для определения размера государственного гранта. Он применяется к поступающим, которые получили полное общее среднее образование в 2025 году в Запорожской, Сумской, Харьковской или Николаевской областях и поступают в учреждения высшего образования в этих же областях.

«Применение этого коэффициента призвано поддержать регионы, которые длительное время находятся под постоянной угрозой обстрелов и имеют сложную ситуацию с безопасностью. Коэффициент не применяется к поступающим из этих регионов, которые поступают в учреждения высшего образования в других областях, или к тем, кто из других областей поступает в прифронтовые вузы», — отметили в Минобразования.

В ведомстве добавили, что все региональные коэффициенты применяются в соответствии с фактическим адресом вуза, в который подано заявление.

«Отраслевые коэффициенты для специальностей с особой поддержкой остаются в силе — их применяют к заявлениям с первым и вторым приоритетом. Они повышают конкурсный балл поступающего. Это позволяет привлечь абитуриентов к стратегически важным направлениям подготовки. Отметим, что для некоторых специальностей доступны только гранты второго уровня», — сообщили в Минобразования.

В частности, для расчета размера гранта также применяются коэффициенты в зависимости от специальности, на которую подается заявление.

Коефіцієнт 1,5 — для таких галузей знань та спеціальностей:

  • А Освіта
  • Е Природничі науки, математика та статистика (спеціальності Е1, Е3-Е8),
  • G Інженерія, виробництво та будівництво (спеціальності G1 – G28),
  • H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина (спеціальності Н1, Н2, Н4, Н5, Н7),
  • Спеціальність I7 Терапія та реабілітація

Коефіцієнт 1,3 — для таких галузей знань та спеціальностей:

  • В3 Декоративне мистецтво та ремесла,
  • В4 Образотворче мистецтво та реставрація,
  • В5 Музичне мистецтв,
  • В6 Перформативні мистецтва,
  • H6 Ветеринарна медицина,
  • F Інформаційні технології,
  • І Охорона здоров’я та соціальне забезпечення:
  • І2 Медицина,
  • І3 Педіатрія,
  • І4 Медична психологія,
  • І5 Медсестринство (за спеціалізаціями),
  • І6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями),
  • І8 Фармація (за спеціалізаціями).
  • І1 “Стоматологія” - тільки грант 2 рівня,
  • спеціалізації спеціальності B11 “Філологія” (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) - тільки грант 2 рівня.

Якщо спеціальність не входить до жодного з вищезазначених переліків, коефіцієнт становить 1.

Обмеження рівня грантів для окремих спеціальностей

Для деяких спеціальностей застосовується лише грант 2-го рівня, тобто отримати його можна тільки тоді, якщо мінімум два предмети НМТ складено на 170+ балів. У цьому переліку такі галузі та спеціальності:

  • І1 Стоматологія,
  • спеціалізації спеціальності B11 Філологія (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики),
  • D Бізнес, адміністрування та право,
  • С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями),
  • C3 Міжнародні відносини,
  • С7 Журналістика,
  • J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг,
  • J3 Туризм та рекреація.

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Кабинет Министров Украины

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