Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року, встановивши оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.
«Гранти — це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає», — зазначив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.
З 2025 року гранти становитимуть:
17 тисяч гривень — грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка, зазначені у Додатку 6 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році);
25 тисяч гривень — грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.
Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти. Отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце.
Окрім базових сум, з 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Він застосовується до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях.
"Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію. Коефіцієнт не застосовується до вступників із цих регіонів, які вступають до закладів вищої освіти в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО", - зазначили в Міносвіти.
У відомстві додали, що всі регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси вишу, до який подано заяву.
"Галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними - їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом. Вони підвищують конкурсний бал вступника. Це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки. Зауважимо, що для деяких спеціальностей доступні лише гранти другого рівня", - розповіли в Міносвіти.
Зокрема, для обчислення розміру гранту також застосовуються коефіцієнти залежно від спеціальності, на яку подається заява.
Коефіцієнт 1,5 — для таких галузей знань та спеціальностей:
Коефіцієнт 1,3 — для таких галузей знань та спеціальностей:
Якщо спеціальність не входить до жодного з вищезазначених переліків, коефіцієнт становить 1.
Обмеження рівня грантів для окремих спеціальностей
Для деяких спеціальностей застосовується лише грант 2-го рівня, тобто отримати його можна тільки тоді, якщо мінімум два предмети НМТ складено на 170+ балів. У цьому переліку такі галузі та спеціальності:
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