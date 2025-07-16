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Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025

20:12, 16 липня 2025
Уряд ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року.
Кабмін затвердив нові розміри освітніх грантів та додаткові регіональні коефіцієнти для вступників-2025
Фото: gorgev/depositphotos
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Кабінет Міністрів ухвалив зміни до умов надання державних грантів у межах вступної кампанії 2025 року, встановивши оновлені розміри освітніх грантів та додатковий регіональний коефіцієнт для окремих категорій вступників.

«Гранти — це інструмент підтримки тих вступників, які мають високі результати НМТ, але не отримали бюджетного місця в омріяному університеті. Ми хочемо, щоб кожен талановитий студент мав шанс навчатися там, де хоче, і за тією програмою, яку сам обирає», — зазначив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

З 2025 року гранти становитимуть:

17 тисяч гривень — грант 1-го рівня для вступників із результатами 150+ балів з двох предметів НМТ (140+ балів для вступників, що вступають на спеціальності, яким надається особлива підтримка, зазначені у Додатку 6 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2025 році);

25 тисяч гривень — грант 2-го рівня для тих, хто склав два предмети НМТ на 170+ балів.

Ці кошти будуть спрямовані на часткову оплату навчання в закладах вищої освіти. Отримати грант можуть лише вступники, яким до цього не було запропоновано за алгоритмом відбору бюджетне місце.

Окрім базових сум, з 2025 року запроваджено додатковий коефіцієнт 1,5 для визначення розміру державного гранту. Він застосовується до вступників, які здобули повну загальну середню освіту у 2025 році в Запорізькій, Сумській, Харківській або Миколаївській областях та вступають до закладів вищої освіти в цих же областях.

"Застосування цього коефіцієнта покликано підтримати регіони, які тривалий час перебувають під постійною загрозою обстрілів і мають складну безпекову ситуацію. Коефіцієнт не застосовується до вступників із цих регіонів, які вступають до закладів вищої освіти в інших областях, або для тих, хто з інших областей вступає у прифронтові ЗВО", - зазначили в Міносвіти.

У відомстві додали, що всі регіональні коефіцієнти застосовуються відповідно до фактичної адреси вишу, до який подано заяву.

"Галузеві коефіцієнти для спеціальностей з особливою підтримкою залишаються чинними - їх застосовують до заяв із першим і другим пріоритетом. Вони підвищують конкурсний бал вступника. Це дає змогу залучити абітурієнтів до стратегічно важливих напрямів підготовки. Зауважимо, що для деяких спеціальностей доступні лише гранти другого рівня", - розповіли в Міносвіти.

Зокрема, для обчислення розміру гранту також застосовуються коефіцієнти залежно від спеціальності, на яку подається заява.

Коефіцієнт 1,5 — для таких галузей знань та спеціальностей:

  • А Освіта
  • Е Природничі науки, математика та статистика (спеціальності Е1, Е3-Е8),
  • G Інженерія, виробництво та будівництво (спеціальності G1 – G28),
  • H Сільське, лісове, рибне господарство та ветеринарна медицина (спеціальності Н1, Н2, Н4, Н5, Н7),
  • Спеціальність I7 Терапія та реабілітація

Коефіцієнт 1,3 — для таких галузей знань та спеціальностей:

  • В3 Декоративне мистецтво та ремесла,
  • В4 Образотворче мистецтво та реставрація,
  • В5 Музичне мистецтв,
  • В6 Перформативні мистецтва,
  • H6 Ветеринарна медицина,
  • F Інформаційні технології,
  • І Охорона здоров’я та соціальне забезпечення:
  • І2 Медицина,
  • І3 Педіатрія,
  • І4 Медична психологія,
  • І5 Медсестринство (за спеціалізаціями),
  • І6 Технології медичної діагностики та лікування (за спеціалізаціями),
  • І8 Фармація (за спеціалізаціями).
  • І1 “Стоматологія” - тільки грант 2 рівня,
  • спеціалізації спеціальності B11 “Філологія” (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики) - тільки грант 2 рівня.

Якщо спеціальність не входить до жодного з вищезазначених переліків, коефіцієнт становить 1.

Обмеження рівня грантів для окремих спеціальностей

Для деяких спеціальностей застосовується лише грант 2-го рівня, тобто отримати його можна тільки тоді, якщо мінімум два предмети НМТ складено на 170+ балів. У цьому переліку такі галузі та спеціальності:

  • І1 Стоматологія,
  • спеціалізації спеціальності B11 Філологія (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики),
  • D Бізнес, адміністрування та право,
  • С1 Економіка та міжнародні економічні відносини (за спеціалізаціями),
  • C3 Міжнародні відносини,
  • С7 Журналістика,
  • J2 Готельно-ресторанна справа та кейтеринг,
  • J3 Туризм та рекреація.

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Кабінет Міністрів України

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