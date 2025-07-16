Зеленский подписал представление для назначения Дениса Шмыгаля министром обороны

Владимир Зеленский сообщил, что подписал представление в Раду для назначения Дениса Шмыгаля министром обороны.

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Президент Владимир Зеленский сообщил, что подписал представление в Верховную Раду о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны. Также Президент рассказал, что "Укроборонпром" возглавит Герман Сметанин.

По словам Президента, через Минобороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности.

"Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности. Герман Сметанин возглавит Укроборонпром", - рассказал Зеленский в вечернем обращении.

Также он сообщил, что сейчас около 40% оружия на фронте – украинского производства. К концу первого полугодия работы нового правительства долю украинского оружия следует увеличить до 50%.

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