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Верховная Рада приняла закон, которым в новой редакции изложена статья УК об ответственности за вмешательство в деятельность адвоката

07:45, 17 июля 2025
Вмешательством в деятельность адвоката будет пониматься незаконное препятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования, на предприятия, в учреждения, организации независимо от формы собственности, в их отдельные помещения для осуществления представительства интересов лица.
Верховная Рада приняла закон, которым в новой редакции изложена статья УК об ответственности за вмешательство в деятельность адвоката
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 12320 о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно обеспечения соблюдения гарантий адвокатской деятельности.

Помимо того, что КоАП дополнят статьей 185-16 «Нарушение запрета отождествления адвоката с клиентом», изменениями в Уголовный кодекс излагается в новой редакции статья 397 «Вмешательство в деятельность адвоката».

В соответствии с ней будут считаться уголовно противоправными деяния незаконного препятствования прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования, другие предприятия, учреждения, организации независимо от формы собственности, а также любое другое умышленное препятствование осуществлению профессиональной деятельности адвоката и реализации его полномочий.

Итак, статья 397 УК «Вмешательство в деятельность адвоката» будет изложена в следующей редакции.

  • Незаконное воспрепятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования, на предприятия, в учреждения, организации независимо от формы собственности, в их отдельные помещения для осуществления представительства интересов лица, которому такой адвокат предоставляет юридическую помощь, незаконное воспрепятствование встрече адвоката с лицом, которому предоставляется юридическая помощь, а также любое другое умышленное воспрепятствование осуществлению профессиональной деятельности адвоката и выполнению его полномочий, определенных законами или другими нормативно-правовыми актами по осуществлению защиты или представительства лица, – наказываются штрафом от 200 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.
  • Те же действия, совершенные путем вмешательства в любой форме в конфиденциальное общение между адвокатом (адвокатами) и лицом, которому такой адвокат (адвокаты) предоставляет юридическую помощь, в том числе путем прослушивания, перехвата, фиксации содержания разговоров, сообщений и переписки, незаконный осмотр, копирование, изъятие или разглашение собранных, обработанных, подготовленных адвокатом материалов (документов), а также незаконный осмотр, изъятие и копирование информации, содержащейся на технических средствах и носителях информации, которыми адвокат пользуется в связи со своей профессиональной деятельностью, проникновение в жилье (помещение, место работы адвоката), проведение в них осмотра, обыска или других следственных действий, проведение личного обыска адвоката, истребование или выемка документов адвоката, а также любые другие умышленные действия, приведшие к доступу третьих лиц к адвокатской тайне и/или ее разглашению, кроме случаев, если такие действия совершаются в порядке и в случаях, предусмотренных Уголовным процессуальным кодексом Украины, – наказываются штрафом от 300 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.
  • Воздействие в любой форме, за исключением действий, предусмотренных статьями 398-400 настоящего Кодекса, на адвоката с целью воспрепятствования выполнению им определенных законом полномочий по осуществлению защиты, представительства и предоставления других видов юридической помощи лицу – наказывается штрафом от 600 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок.
  • Действия, предусмотренные частью первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения, – наказываются штрафом от 700 до 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до 3 лет, или ограничением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Автор: Наталя Мамченко

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Вмешательством в деятельность адвоката будет пониматься незаконное препятствование прибытию адвоката в суд, органы прокуратуры, органы досудебного расследования, на предприятия, в учреждения, организации независимо от формы собственности, в их отдельные помещения для осуществления представительства интересов лица.

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