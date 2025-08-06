На Киевщине исчез свет в нескольких районах — что произошло

Часть потребителей осталась без света из-за непогоды.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 6 августа, Киев и область накрыли грозу, град и шквалы. В связи с непогодой часть потребителей Киевщины временно осталась без электроснабжения.

В ДТЭК рассказали, что в частности, в части Бучанского, Фастовского, Бориспольского и Обуховского районов исчез свет из-за локальной аварии в сети.

Ремонтные бригады уже работают на месте, чтобы восстановить питание.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.