Когда могут отказать в регистрации ПРРО – разъяснение налоговой

Отказ в регистрации ПРРО формируют, в частности, в случае, если автоматизированной проверкой было выявлено несоблюдение общих требований по электронному документообороту.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Налоговики обнародовали перечень оснований, по которым может быть отказано в регистрации программного регистратора расчетных операций (ПРРО).

Все требования и процедура прописаны в Порядке № 317, утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 23.06.2020 года.

Что такое ПРРО и когда могут отказать в его регистрации?

ПРРО — это программный регистратор расчетных операций, который используется для фискализации продаж без применения классического кассового аппарата.

Согласно п. 6 разд. II Порядка № 317, фискальный сервер автоматически формирует сообщение об отказе в регистрации ПРРО, если выявлено одну или несколько из следующих причин:

Основные основания для отказа в регистрации ПРРО:

Ошибки в электронном документообороте:

неправильный формат или структура электронного документа;

нарушение последовательности подписания;

отсутствие обязательных реквизитов;

недействительные подписи или печати;

неподтвержденное право лица подписывать заявление по форме № 1-ПРРО.

Повторная регистрация одного и того же ПРРО:

ПРРО с таким же наименованием и локальным номером уже зарегистрирован.

Непредоставление информации о хозяйственной единице:

хозяйственная единица не была внесена в базу данных налоговой в соответствии с п. 63.3 ст. 63 Налогового кодекса;

либо, согласно поданным данным, объект закрыт или не функционирует.

Субъект не включен в Единый государственный реестр:

если ФЛП или юридическое лицо не внесены в ЕГР — регистрация ПРРО невозможна.

Несоответствие данных:

несоответствие информации в заявлении данным, которые есть в налоговой о плательщике налогов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.