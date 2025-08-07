Практика судов
Когда могут отказать в регистрации ПРРО – разъяснение налоговой

07:36, 7 августа 2025
Отказ в регистрации ПРРО формируют, в частности, в случае, если автоматизированной проверкой было выявлено несоблюдение общих требований по электронному документообороту.
Когда могут отказать в регистрации ПРРО – разъяснение налоговой
Налоговики обнародовали перечень оснований, по которым может быть отказано в регистрации программного регистратора расчетных операций (ПРРО).

Все требования и процедура прописаны в Порядке № 317, утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 23.06.2020 года.

Что такое ПРРО и когда могут отказать в его регистрации?

ПРРО — это программный регистратор расчетных операций, который используется для фискализации продаж без применения классического кассового аппарата.

Согласно п. 6 разд. II Порядка № 317, фискальный сервер автоматически формирует сообщение об отказе в регистрации ПРРО, если выявлено одну или несколько из следующих причин:

Основные основания для отказа в регистрации ПРРО:

Ошибки в электронном документообороте:

  • неправильный формат или структура электронного документа;
  • нарушение последовательности подписания;
  • отсутствие обязательных реквизитов;
  • недействительные подписи или печати;
  • неподтвержденное право лица подписывать заявление по форме № 1-ПРРО.

Повторная регистрация одного и того же ПРРО:

  • ПРРО с таким же наименованием и локальным номером уже зарегистрирован.

Непредоставление информации о хозяйственной единице:

  • хозяйственная единица не была внесена в базу данных налоговой в соответствии с п. 63.3 ст. 63 Налогового кодекса;
  • либо, согласно поданным данным, объект закрыт или не функционирует.

Субъект не включен в Единый государственный реестр:

  • если ФЛП или юридическое лицо не внесены в ЕГР — регистрация ПРРО невозможна.

Несоответствие данных:

  • несоответствие информации в заявлении данным, которые есть в налоговой о плательщике налогов.

