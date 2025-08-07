Когда могут отказать в регистрации ПРРО – разъяснение налоговой

Налоговики обнародовали перечень оснований, по которым может быть отказано в регистрации программного регистратора расчетных операций (ПРРО).
Все требования и процедура прописаны в Порядке № 317, утвержденном приказом Министерства финансов Украины от 23.06.2020 года.
Что такое ПРРО и когда могут отказать в его регистрации?
ПРРО — это программный регистратор расчетных операций, который используется для фискализации продаж без применения классического кассового аппарата.
Согласно п. 6 разд. II Порядка № 317, фискальный сервер автоматически формирует сообщение об отказе в регистрации ПРРО, если выявлено одну или несколько из следующих причин:
Основные основания для отказа в регистрации ПРРО:
Ошибки в электронном документообороте:
Повторная регистрация одного и того же ПРРО:
Непредоставление информации о хозяйственной единице:
Субъект не включен в Единый государственный реестр:
Несоответствие данных:
