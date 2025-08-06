На Київщині зникло світло у кількох районах — що сталося

Частина споживачів залишилася без світла через негоду.

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У середу, 6 серпня, Київ та область накрили гроза, град та шквали. У зв’язку з негодою частина споживачів Київщини тимчасово залишилася без електропостачання.

У ДТЕК розповіли, що зокрема, у частині Бучанського, Фастівського, Бориспільського та Обухівського районів зникло світло через локальну аварію в мережі.

Ремонтні бригади вже працюють на місці, щоб відновити живлення.

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