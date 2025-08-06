Закон о БЭБ предусматривает прохождение полиграфа кандидатами на должности со специальными званиями

При этом результаты полиграфа, согласно закону о БЭБ, не являются основанием для принятия решения об отказе лицу в занятии должности, а используются во время проведения собеседования с ним исключительно как информация вероятного характера.

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Как известно, новоназначенный директор Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александр Цывинский перед назначением на должность успешно прошел полиграф.

Процедура полиграфа не предусмотрена порядком проведения конкурса на директора БЭБ. Вместе с тем, профильный закон о БЭБ в статье 24 установил полиграф для кандидатов на должности в Бюро экономической безопасности, которые предусматривают специальные звания.

Такие кандидаты с их согласия проходят психофизиологический опрос с применением полиграфа.

При этом результаты полиграфа не являются основанием для принятия решения об отказе лицу в занятии должности, а используются во время проведения собеседования с ним исключительно как информация вероятного характера, которая способствует формированию характеристики работника.

Кроме того, результаты психофизиологического опроса с применением полиграфа не могут быть основанием для инициирования уголовного производства, дисциплинарного производства или производства по делу об административном правонарушении.

До принятия в БЭБ кандидаты на должности, которые предусматривают специальные звания Бюро, проходят психологическое тестирование, направленное на выявление среди кандидатов лиц с признаками девиантного поведения (форм личного поведения кандидата, противоречащих общепринятым моральным или правовым (дисциплинарным) нормам), затрудненной или замедленной адаптации, несформированной мотивации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», после назначения Цывинского директором БЭБ он в течение 3-х месяцев, то есть до 6 ноября 2025 года, должен создать кадровые комиссии для проведения конкурсного отбора на занятие должностей в БЭБ по новой процедуре, а также аттестационные комиссии для проведения аттестации работников БЭБ на предмет их добросовестности и компетентности.

Кадровые комиссии по закону имеют доступ к результатам полиграфа кандидатов на занятие должностей в Бюро экономической безопасности. Однако эти результаты полиграфа подлежат обязательному уничтожению через 14 дней после объявления результатов конкурса на занятие соответствующей должности. Запрещается изготовление и сохранение копий результатов психофизиологического опроса.

Кроме того, во время прохождения службы в БЭБ полиграф может быть проведен на основании решения директора БЭБ. В таком случае результаты являются доступными исключительно директору БЭБ и подлежат обязательному уничтожению через 7 дней. Запрещается изготовление и сохранение копий результатов психофизиологического опроса с применением полиграфа.

Также напомним, что принятый парламентом законопроект 13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП предусматривает, что подразделение внутреннего контроля БЭБ по методологии, согласованной с СБУ, не реже одного раза в 2 года проводит полиграфологические исследования работников Бюро экономической безопасности, которые имеют допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора. Кроме того, в течение 6 месяцев СБУ проводит проверку работников БЭБ, которые имеют допуск к государственной тайне, на предмет совершения действий в пользу государства-агрессора.

Автор: Наталя Мамченко

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