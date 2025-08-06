Практика судов
  1. Суд инфо

Избран председатель Окнянского районного суда Одесской области

18:23, 6 августа 2025
Председателем суда избрана судья Оксана Чеботаренко.
Избран председатель Окнянского районного суда Одесской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Окнянском районном суде Одесской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого было вынесено вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования, большинством голосов от общего числа судей суда, председателем Окнянского районного суда Одесской области избрана судья Чеботаренко Оксана Леонидовна сроком на три года — с 6 августа 2025 года по 5 августа 2028 года.

Согласно Закону Украины «О судебном устройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Хозяйственного суда Львовской области.

Также избран председатель Тисменицкого райсуда Ивано-Франковской области.

Еще был избран председатель Дунаевецкого райсуда Хмельницкой области.

Кроме того, избрали председателя Франковского районного суда Львова.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд судья

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Конкурс на должность главы Государственной судебной администрации возобновлен

Документы для участия в отборе можно предоставить с 8 августа по 8 сентября.

С 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры — Денис Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что с 1 сентября все сотрудники ТЦК обязаны носить бодикамеры и осуществлять видеофиксацию во время проверки документов или вручения повесток.

Военных из ТЦК нужно убрать с улиц — доставкой в ТЦК должна заниматься полиция — военный омбудсмен Ольга Решетилова

Военный омбудсмен Ольга Решетилова указала, что доставкой военнообязанных в ТЦК должна заниматься полиция, а не военные из ТЦК — как и предусмотрено действующим законодательством.

Депутаты зарегистрировали законопроект об ответственности за бесконтрольное использование БПЛА после завершения военного положения

Максим Павлюк, Марьяна Безуглая, Виталий Безгин и другие внесли законопроект об ответственности за эксплуатацию БПЛА без регистрации — закон вступит в силу уже после завершения военного положения.

Депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект об увольнении министров из Кабмина по результатам интерпелляции

Главы ряда комитетов Верховной Рады внесли законопроект, которым предлагается увольнять чиновников по инициативе парламента вследствие неудовлетворительной работы

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді