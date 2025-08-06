Избран председатель Окнянского районного суда Одесской области

Председателем суда избрана судья Оксана Чеботаренко.

В Окнянском районном суде Одесской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого было вынесено вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования, большинством голосов от общего числа судей суда, председателем Окнянского районного суда Одесской области избрана судья Чеботаренко Оксана Леонидовна сроком на три года — с 6 августа 2025 года по 5 августа 2028 года.

Согласно Закону Украины «О судебном устройстве и статусе судей», председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

