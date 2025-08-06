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Закон про БЕБ передбачає проходження поліграфу кандидатами на посади зі спеціальними званнями

14:46, 6 серпня 2025
Водночас результати поліграфу відповідно до закону про БЕБ не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру.
Закон про БЕБ передбачає проходження поліграфу кандидатами на посади зі спеціальними званнями
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Як відомо, новопризначений директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Олександр Цивінський перед призначенням на посаду успішно пройшов поліграф.

Процедура поліграфу не передбачена порядком проведення конкурсу на директора БЕБ. Разом з тим, профільний закон про БЕБ у статті 24 встановив поліграф для кандидатів на посади в Бюро економічної безпеки, які передбачають спеціальні звання.

Такі кандидати за їх згодою проходять психофізіологічне опитування із застосуванням поліграфа.

Водночас результати поліграфа не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру, що сприяє формуванню характеристики працівника.

Крім того, результати психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа не можуть бути підставою для ініціювання кримінального провадження, дисциплінарного провадження або провадження у справі про адміністративне правопорушення.

До прийняття в БЕБ кандидати на посади, що передбачають спеціальні звання Бюро, проходять психологічне тестування, спрямоване на виявлення серед кандидатів осіб з ознаками девіантної поведінки (форм особистої поведінки кандидата, що суперечать загальноприйнятим моральним або правовим (дисциплінарним) нормам), утрудненої або уповільненої адаптації, несформованої мотивації.

Як писала «Судово-юридична газета», після призначення Цивінського директором БЕБ він протягом 3-х місяців, тобто, до 6 листопада 2025 року, має утворити кадрові комісії для проведення конкурсного відбору на зайняття посад у БЕБ за новою процедурою, а також атестаційні комісії для проведення атестації працівників БЕБ на предмет їх доброчесності і компетентності.

Кадрові комісії за законом мають доступ до результатів поліграфа кандидатів на зайняття посад в Бюро економічної безпеки. Однак ці результати поліграфу підлягають обов’язковому знищенню через 14 днів після оголошення результатів конкурсу на зайняття відповідної посади. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування.

Крім того, під час проходження служби в БЕБ поліграф може бути проведений на підставі рішення директора БЕБ. У такому разі результати є доступними виключно директору БЕБ та підлягають обов’язковому знищенню через 7 днів. Забороняється виготовлення та збереження копій результатів психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа.

Також нагадаємо, що прийнятий парламентом законопроект 13533 про повернення повноважень НАБУ і САП передбачає,  що підрозділ внутрішнього контролю БЕБ за методологією, узгодженою із СБУ, не рідше одного разу на 2 роки проводить поліграфологічні дослідження працівників Бюро економічної безпеки, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора. Крім того, протягом 6 місяців СБУ проводить перевірку працівників БЕБ, які мають допуск до державної таємниці, на предмет вчинення дій на користь держави-агресора.

Автор: Наталя Мамченко

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закон бюро економічної безпеки

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Закон про БЕБ передбачає проходження поліграфу кандидатами на посади зі спеціальними званнями

Водночас результати поліграфу відповідно до закону про БЕБ не є підставою для прийняття рішення про відмову особі у зайнятті посади, а використовуються під час проведення співбесіди з нею виключно як інформація ймовірного характеру.

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