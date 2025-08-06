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Правительство обновило правила поддержки животноводства

12:59, 6 августа 2025
Фермеры смогут получить компенсацию до 80% стоимости племенных животных и до 25% затрат на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов или перерабатывающих цехов.
Правительство обновило правила поддержки животноводства
Фото: kurkul.com
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Кабинет Министров Украины 6 августа обновил правила поддержки животноводства. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Она подчеркнула, что фермеры смогут получить компенсацию до 80% стоимости племенных животных и до 25% расходов на строительство или реконструкцию ферм, доильных залов или перерабатывающих цехов.

«Эта программа даст аграриям инструменты для развития. Чтобы фермеры могли сократить собственные расходы, модернизировать производство, увеличить поголовье и создавать рабочие места в громадах», — заявила глава правительства.

Ранее Кабмин упростил правила для управления сельхозтехникой.

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Кабинет Министров Украины Юлия Свириденко

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