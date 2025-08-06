В Житомирской области мужчина во время задержания избил полицейского

Полицейский пострадал при доставке к месту отбывания наказания.

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В Житомирской области мужчину подозревают в умышленном нанесении легких телесных повреждений полицейскому во время задержания. Об этом сообщает областная прокуратура.

Правоохранители прибыли к месту жительства 51-летнего мужчины, чтобы принудительно к месту отбывания наказания в соответствии с определением суда.

По данным следствия, во время ознакомления с определением суда мужчина, достоверно зная, что перед ним полицейские, внезапно начал сопротивляться. Он схватил деревянный предмет и несколько раз ударил одного из полицейских по голове и туловищу. Пострадавший получил телесные повреждения, относящиеся к категории легких. Злоумышленника задержали.

Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога.

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