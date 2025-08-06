Практика судов
  1. В Украине

Кабмин внес изменения в порядок госрегистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти

14:29, 6 августа 2025
Изменения касаются установления обязанности для субъектов нормотворчества направлять в органы юстиции перечни принятых актов.
Кабмин внес изменения в порядок госрегистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти
Фото: kmu.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление правительства от 28.12.1992 № 731 «Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».

Изменения касаются установления обязанности для субъектов нормотворчества ежемесячно направлять в органы юстиции перечни актов, принятых ими в течение месяца, за исключением актов персонального характера.

Текст постановления пока отсутствует на сайте правительства.

Отметим, в действующей редакции положения указано: нормативно-правовой акт подается на государственную регистрацию в течение трех рабочих дней после его принятия в одном экземпляре (оригинал нормативно-правового акта).

Для нормативно-правовых актов, содержащих информацию с ограниченным доступом, требование о защите которой установлено законом, дополнительно подается заверенная в установленном законодательством порядке копия такого акта.

В случае наличия положений, норм и поручений, распространяющихся на другие органы, нормативно-правовой акт должен быть согласован с соответствующими субъектами нормотворчества и/или с другими заинтересованными органами согласно законодательству, в порядке и по форме, установленным законодательством по вопросам документирования управленческой деятельности.

Совместно изданный нормативно-правовой акт подается на государственную регистрацию тем органом, чья подпись первого руководителя на акте стоит первой.

Государственная регистрация нормативно-правового акта проводится в течение 15 рабочих дней со дня его поступления в орган государственной регистрации с соблюдением установленных требований.

В случае необходимости (проведение анализа нормативно-правового акта с привлечением экспертов, изучение значительного объема действующего законодательства и т.п.) этот срок может быть продлен органом государственной регистрации, но не более чем на 10 рабочих дней. Об этом уведомляется орган, который направил нормативно-правовой акт на государственную регистрацию.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о перезагрузке ГБР с международными экспертами

Государственное бюро расследований предлагается «перезапустить» по образцу Бюро экономической безопасности — при участии международных экспертов.

ВККС избрала секретарем второй палаты Руслана Мельника со второй попытки

В ходе повторного голосования кандидатура Руслана Мельника набрала 11 голосов.

«Я получил дополнительную информацию от высокопоставленных чиновников о действиях РФ в ситуации с Украиной»: указ Трампа о пошлинах для Индии касается не только Индии

«Действия и политика правительства РФ продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США»: Дональд Трамп подписал указ о «противодействии угрозам США со стороны правительства РФ».

ВККС избрала секретарем первой палаты Сергея Чумака, а кандидатура Руслана Мельника на секретаря второй палаты не набрала голосов

Руслан Мельник набрал 8 голосов членов ВККС — будет повторное голосование.

Самостоятельно ли члены ВККС выставляли баллы за практические работы кандидатов в апелляционные суды, и где был Андрей Пасечник – рассмотрение дел в Верховном Суде должно дать ответы

Доступ к системе ВККС, в которой выставлялись оценки конкурсантам за практическое задание, невозможен вне здания Комиссии, но из материалов судебных дел следует, что во время проверки работ Андрей Пасечник находился на лечении в «Феофании», а на проверку каждой работы тратилось несколько минут.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Марина Кухар
    Марина Кухар
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ігор Олендер
    Ігор Олендер
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді