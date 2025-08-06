Кабмин внес изменения в порядок госрегистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти

Изменения касаются установления обязанности для субъектов нормотворчества направлять в органы юстиции перечни принятых актов.

Фото: kmu.gov.ua

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Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление правительства от 28.12.1992 № 731 «Об утверждении Положения о государственной регистрации нормативно-правовых актов министерств и других органов исполнительной власти».

Изменения касаются установления обязанности для субъектов нормотворчества ежемесячно направлять в органы юстиции перечни актов, принятых ими в течение месяца, за исключением актов персонального характера.

Текст постановления пока отсутствует на сайте правительства.

Отметим, в действующей редакции положения указано: нормативно-правовой акт подается на государственную регистрацию в течение трех рабочих дней после его принятия в одном экземпляре (оригинал нормативно-правового акта).

Для нормативно-правовых актов, содержащих информацию с ограниченным доступом, требование о защите которой установлено законом, дополнительно подается заверенная в установленном законодательством порядке копия такого акта.

В случае наличия положений, норм и поручений, распространяющихся на другие органы, нормативно-правовой акт должен быть согласован с соответствующими субъектами нормотворчества и/или с другими заинтересованными органами согласно законодательству, в порядке и по форме, установленным законодательством по вопросам документирования управленческой деятельности.

Совместно изданный нормативно-правовой акт подается на государственную регистрацию тем органом, чья подпись первого руководителя на акте стоит первой.

Государственная регистрация нормативно-правового акта проводится в течение 15 рабочих дней со дня его поступления в орган государственной регистрации с соблюдением установленных требований.

В случае необходимости (проведение анализа нормативно-правового акта с привлечением экспертов, изучение значительного объема действующего законодательства и т.п.) этот срок может быть продлен органом государственной регистрации, но не более чем на 10 рабочих дней. Об этом уведомляется орган, который направил нормативно-правовой акт на государственную регистрацию.

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