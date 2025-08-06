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Кабмін вніс зміни щодо держреєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади

14:29, 6 серпня 2025
Зміни стосуються частини встановлення обовʼязку для субʼєктів нормотворення щодо надсилання органам юстиції переліків прийнятих актів.
Кабмін вніс зміни щодо держреєстрації нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади
Фото: kmu.gov.ua
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до постанови уряду від 28.12.1992 N 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

Зміни стосуються частини встановлення обовʼязку для субʼєктів нормотворення щодо щомісячного надсилання органам юстиції переліків актів, прийнятих ними протягом місяця, крім актів персонального характеру.

Текст постанови наразі відсутній на сайті уряду.

Зазначимо, наразі у діючій редакції положення сказано, що нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію протягом трьох робочих днів після його прийняття в одному примірнику (оригінал нормативно-правового акта). Для нормативно-правових актів, які містять інформацію з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, додатково подається засвідчена в установленому законодавством порядку копія такого акта.

У разі наявності положень, норм та доручень, що поширюються на інші органи, нормативно-правовий акт повинен бути погоджений з відповідними суб’єктами нормотворення та/або з іншими заінтересованими органами відповідно до законодавства в порядку та за формою, встановленими законодавством з питань документування управлінської діяльності.

Спільно виданий нормативно-правовий акт подається на державну реєстрацію органом, підпис першої особи якого на акті стоїть першим.

Державна реєстрація нормативно-правового акта проводиться протягом 15 робочих днів з дня надходження його до органу державної реєстрації з дотриманням вимог.

У разі потреби (необхідність проведення аналізу нормативно-правового акта із залученням експертів, вивчення значної кількості актів чинного законодавства тощо) цей строк може бути продовжений органом державної реєстрації, але не більш як на 10 робочих днів, про що повідомляється орган, який надіслав нормативно-правовий акт на державну реєстрацію.

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Кабінет Міністрів України

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