Судью Владимира Келеберду временно отстранили от отправления правосудия

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Третья дисциплинарная палата ВСП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Судья Окружного административного суда города Киева Келеберда Владимир Иванович временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Третьей дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности было принято Третьей дисциплинарной палатой ВСП 6 августа 2025 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судебном устройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Третьей дисциплинарной палатой 6 августа 2025 года, судья ОАСК Киева Келеберда Владимир Иванович временно отстранен от осуществления правосудия.

В случае, если орган, рассматривающий дела о привлечении судей к дисциплинарной ответственности, принимает решение о применении дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении судьи от должности, такой судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия ВСП решения об увольнении. Судьи считаются временно отстраненными от осуществления правосудия без принятия ВСП отдельного решения.

Срок действия временного отстранения судей от осуществления правосудия — до принятия ВСП решения об их увольнении либо отмены решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.