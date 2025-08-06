Практика судів
  1. Суд інфо

Суддю Володимира Келеберду тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

13:35, 6 серпня 2025
Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата ВРП.
Суддю Володимира Келеберду тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Келеберду Володимира Івановича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Третьої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 6 серпня 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Третьою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 6 серпня 2025 року, суддю Окружного адміністративного суду міста Києва Келеберду Володимира Івановича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

третя дисциплінарна палата ВРП ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перевірку доброчесності працівників БЕБ проведуть атестаційні комісії з відібраними міжнародними партнерами експертами

Після призначення Олександра Цивінського працівників Бюро економічної безпеки чекає процедура переатестації, яку проведуть атестаційні комісії за участі представників міжнародних партнерів.

Попереду – переатестація працівників БЕБ і фактичний перезапуск Бюро – Анастасія Радіна про призначення Цивінського

Голова антикорупційного комітету Ради Анастасія Радіна закликала не розслаблятися після призначення директором БЕБ Олександра Цивінського.

Кабмін призначив Олександра Цивінського директором Бюро економічної безпеки

Уряд врешті призначив Олександра Цивінського директором БЕБ.

Чи самостійно члени ВККС виставляли бали за практичні роботи кандидатів до апеляційних судів, і де був Андрій Пасічник – розгляд справ у Верховному Суді має дати відповіді

Доступ до системи ВККС, у якій виставлялися оцінки конкурсантам за практичне завдання, неможливий поза межами будівлі Комісії, але з матеріалів судових справ випливає, що під час перевірки робіт Андрій Пасічник перебував на лікуванні у «Феофанії», а на перевірку кожної роботи витрачалося кілька хвилин.

Стріляв в нічний час і влучив у коридор будинку – Верховний Суд підтвердив вирок чоловіку за хуліганство

Верховний Суд залишив в силі вирок чоловіку, який вночі вчинив стрілянину під час дії воєнного стану, вказавши, що хуліганські дії здебільшого позбавлені будь-якої необхідності і нерідко постають із бажання особи показати свою ніби вищість.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    виконуючий обов’язки голови Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси