Працівник не може вийти на роботу і не може виконувати її дистанційно: як діяти роботодавцю

У разі неможливості працівників виконувати роботу, у роботодавця є декілька варіантів щодо вирішення даної ситуації.

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У випадках, коли працівник не може фізично бути на роботі та не має можливості виконувати свої обов’язки дистанційно, роботодавець має кілька варіантів дій. Про це нагадали в Держпраці.

У разі можливості доцільно надати працівникам оплачувані відпустки (щорічні, соціальні), а також відпустки без збереження заробітної плати, що надаються в обов’язковому порядку та відпустки без збереження заробітної плати, що надаються за угодою сторін у порядку, визначеному законодавством (ст. ст. 25, 26 Закону України «Про відпустки»).

У період дії воєнного стану відпустка без збереження зарплати може надаватися без обмеження строку — за заявою працівника. Це передбачено статтею 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Також є ще один варіант — призупинення трудового договору. Це дозволяє тимчасово зупинити виконання обов’язків без звільнення.

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