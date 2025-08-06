Акціонери подали в суд на Tesla та Ілона Маска через претензії щодо роботаксі

Інвестори вважають, що компанія приховувала ризики, які були пов’язані із безпілотними авто.

Фото: reuters.com

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Акціонери подали в суд на компанію Tesla та її гендиректора Ілона Маска. Позивачі звинувачують компанію та її засновника у шахрайстві з цінними паперами через приховування суттєвих ризиків, пов'язаних з експлуатацією безпілотних авто, включно з Robotaxi, пише Reuters.

Колективний позов надійшов у федеральний суд Остіна штату Техас після того, як наприкінці червня Tesla провела перше публічне випробування свого роботаксі.

Під час тестування машини демонстрували небезпечну поведінку: перевищували швидкість, різко гальмували, перетинали бордюри, виїжджали на зустрічну смугу й висаджували пасажирів посеред багатосмугових доріг.

Після випробувань акції Tesla впали на 6,1%.

У позові, який охоплює період з 19 квітня 2023 року до 22 червня 2025 року, акціонери вимагають стягнення збитків із Tesla та Маска. Вони вважають, що компанія навмисно завищувала заявлені можливості автопілота, переоцінювала перспективи бізнесу й сприяла штучному зростанню вартості акцій.

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