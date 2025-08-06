Акционеры подали в суд на Tesla и Илона Маска из-за претензий относительно роботакси

Инвесторы считают, что компания скрывала риски, связанные с беспилотными автомобилями.

Фото: reuters.com

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Акционеры подали в суд на компанию Tesla и ее генерального директора Илона Маска. Истцы обвиняют компанию и ее основателя в мошенничестве с ценными бумагами из-за сокрытия существенных рисков, связанных с эксплуатацией беспилотных автомобилей, включая Robotaxi, пишет Reuters.

Коллективный иск был подан в федеральный суд Остина, штат Техас, после того как в конце июня Tesla провела первые публичные испытания своего роботакси.

Во время тестирования автомобили демонстрировали опасное поведение: превышали скорость, резко тормозили, заезжали на бордюры, выезжали на встречную полосу и высаживали пассажиров посреди многополосных дорог.

После испытаний акции Tesla упали на 6,1%.

В иске, который охватывает период с 19 апреля 2023 года по 22 июня 2025 года, акционеры требуют возмещения убытков от Tesla и Маска.

Они считают, что компания намеренно завышала заявленные возможности автопилота, переоценивала перспективы бизнеса и способствовала искусственному росту стоимости акций.

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