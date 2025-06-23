Tesla запустила тестирование услуги роботакси в Техасе — видео

На данный момент в тестировании участвуют около 10 автомобилей Tesla.

Фото: autogeek.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В американском городе Остин, штат Техас, компания Tesla официально начала тестирование услуги роботакси. Несколько автономных автомобилей без водителя начали перевозить пассажиров за деньги.

Генеральный директор Tesla Илон Маск назвал запуск роботакси событием «завершением десятилетней тяжелой работы».

«Как команды разработчиков чипов искусственного интеллекта, так и команды разработчиков программного обеспечения были созданы с нуля в Tesla», — написал он на своей странице в соцсети X.

На данный момент в тестировании участвуют около 10 автомобилей Tesla, каждый из которых перевозит пассажиров на переднем сиденье под наблюдением «инспектора безопасности» в виде человека.

На начальном этапе сервис доступен только по приглашениям, а дату общего запуска пока не разглашают.

Видео поездки на роботакси опубликовал блогер Сойер Мерритт.

Getting in a Tesla Robotaxi. pic.twitter.com/ibByy7bMg3 — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) June 22, 2025

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.