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Tesla запустила тестування послуги роботаксі в Техасі — відео

11:18, 23 червня 2025
Наразі у тестуванні беруть участь приблизно 10 автомобілів Tesla.
Tesla запустила тестування послуги роботаксі в Техасі — відео
Фото: autogeek.com.ua
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В американському місті Остін, штат Техас, компанія Tesla офіційно розпочала тестування послуги роботаксі. Кілька автономних авто без водія почали перевозити пасажирів за гроші.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск назвав запуск роботаксі подію «завершенням десятирічної важкої роботи».

«Як команди розробників чипів штучного інтелекту, так і команди розробників програмного забезпечення були створені з нуля в Tesla», - написав він на своїй сторінці в соцмережі Х.

Наразі у тестуванні беруть участь приблизно 10 автомобілів Tesla, кожен з яких перевозить пасажирів на передньому сидінні під наглядом «монітора безпеки» у вигляді людини.

На старті сервіс доступний лише за запрошеннями, а дата загального запуску сервісу поки не розголошують.

Відео поїздки на роботаксі оприлюднив блогер Сойєр Меррітт.

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Ілон Маск

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