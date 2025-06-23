Getty Images проти Stability AI: у Британії триває судова битва, що може змінити правила гри для штучного інтелекту

Суд розглядає звинувачення в незаконному використанні мільйонів зображень для навчання ШІ без дозволу правовласників.

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У Великій Британії вперше розглядають справу про порушення авторського права через навчання штучного інтелекту. Позов глобального фотостоку Getty Images проти компанії Stability AI може стати прецедентом і вплинути на подальшу долю креативної індустрії, регулювання ШІ та баланс між інноваціями й авторськими правами. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Getty Images звинувачує Stability AI у використанні мільйонів захищених авторським правом зображень без згоди та оплати для навчання моделі Stable Diffusion — генеративного штучного інтелекту, що створює фотореалістичні зображення за текстовими запитами.

На відкритті слухань у Високому суді Лондона адвокат Getty заявила, що справа — не протистояння творчості й технологій, а вимога справедливого підходу: штучний інтелект має навчатися лише на ліцензованому контенті.

Stability AI заперечує звинувачення, заявляючи, що лише «незначна частина» результатів роботи ШІ схожа на зображення Getty. Компанія також поставила під сумнів юрисдикцію британського суду, стверджуючи, що навчання моделі відбувалося на серверах Amazon у США.

Правова боротьба

Суд нещодавно обмежив рамки справи, відхиливши спробу Getty додати в позов твердження про нібито здатність ШІ моделі створювати заборонений контент. Суд визнав, що такі звинувачення не були належно обґрунтовані.

Чому це важливо

Це перша велика справа у Великій Британії, що розглядає навчання ШІ з погляду авторського права. Її наслідки можуть вийти далеко за межі країни — судове рішення потенційно вплине на міжнародні норми у сфері ШІ, інтелектуальної власності та регулювання цифрових технологій.

Адвокати Stability AI попереджають, що позов Getty є «відкритою загрозою» не лише для їх компанії, а й для всієї галузі генеративного ШІ.

Контекст

На тлі зростання впливу ШІ уряд Великої Британії декларує амбіції стати «світовим лідером у сфері штучного інтелекту». Прем’єр Кір Стармер заявив, що країна зробить ШІ рушієм економіки, очікуючи щорічне зростання продуктивності на 1,5% та прибутки у $57 мільярдів.

Втім, сотні британських музикантів та артистів — серед них Дуа Ліпа, Елтон Джон, Пол Маккартні та Coldplay — вже підписали відкритий лист до прем’єра із закликом захистити авторське право й не дозволяти використання їхньої творчості без згоди.

Що каже закон

У Великій Британії комерційне використання тексту та даних для навчання ШІ не звільняється від дії авторського права — і саме це є основою претензій Getty.

Правознавці наголошують: країна, вийшовши з ЄС, має шанс створити власну систему регулювання, збалансовану між інтересами правовласників, технологічних компаній і суспільства.

Європейський та міжнародний вплив

Getty подала аналогічний позов у США, але той ще на початковій стадії. Тим часом у ЄС ухвалено AI Act — нову систему правил, яка зобов’язує генеративні моделі дотримуватись принципів прозорості та поваги до авторських прав.

Очікується, що рішення британського суду в справі Getty v. Stability буде винесено пізніше цього року. Експерти наголошують: воно матиме не лише юридичну, а й політичну вагу — особливо з огляду на новий законопроект про ШІ, що розглядається у парламенті.

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