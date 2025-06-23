Практика судів
  1. У світі

Getty Images проти Stability AI: у Британії триває судова битва, що може змінити правила гри для штучного інтелекту

11:53, 23 червня 2025
Суд розглядає звинувачення в незаконному використанні мільйонів зображень для навчання ШІ без дозволу правовласників.
Getty Images проти Stability AI: у Британії триває судова битва, що може змінити правила гри для штучного інтелекту
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Великій Британії вперше розглядають справу про порушення авторського права через навчання штучного інтелекту. Позов глобального фотостоку Getty Images проти компанії Stability AI може стати прецедентом і вплинути на подальшу долю креативної індустрії, регулювання ШІ та баланс між інноваціями й авторськими правами. Про це повідомляє Courthouse News.

Що сталося

Getty Images звинувачує Stability AI у використанні мільйонів захищених авторським правом зображень без згоди та оплати для навчання моделі Stable Diffusion — генеративного штучного інтелекту, що створює фотореалістичні зображення за текстовими запитами.

На відкритті слухань у Високому суді Лондона адвокат Getty заявила, що справа — не протистояння творчості й технологій, а вимога справедливого підходу: штучний інтелект має навчатися лише на ліцензованому контенті.

Stability AI заперечує звинувачення, заявляючи, що лише «незначна частина» результатів роботи ШІ схожа на зображення Getty. Компанія також поставила під сумнів юрисдикцію британського суду, стверджуючи, що навчання моделі відбувалося на серверах Amazon у США.

Правова боротьба

Суд нещодавно обмежив рамки справи, відхиливши спробу Getty додати в позов твердження про нібито здатність ШІ моделі створювати заборонений контент. Суд визнав, що такі звинувачення не були належно обґрунтовані.

Чому це важливо

Це перша велика справа у Великій Британії, що розглядає навчання ШІ з погляду авторського права. Її наслідки можуть вийти далеко за межі країни — судове рішення потенційно вплине на міжнародні норми у сфері ШІ, інтелектуальної власності та регулювання цифрових технологій.

Адвокати Stability AI попереджають, що позов Getty є «відкритою загрозою» не лише для їх компанії, а й для всієї галузі генеративного ШІ.

Контекст

На тлі зростання впливу ШІ уряд Великої Британії декларує амбіції стати «світовим лідером у сфері штучного інтелекту». Прем’єр Кір Стармер заявив, що країна зробить ШІ рушієм економіки, очікуючи щорічне зростання продуктивності на 1,5% та прибутки у $57 мільярдів.

Втім, сотні британських музикантів та артистів — серед них Дуа Ліпа, Елтон Джон, Пол Маккартні та Coldplay — вже підписали відкритий лист до прем’єра із закликом захистити авторське право й не дозволяти використання їхньої творчості без згоди.

Що каже закон

У Великій Британії комерційне використання тексту та даних для навчання ШІ не звільняється від дії авторського права — і саме це є основою претензій Getty.

Правознавці наголошують: країна, вийшовши з ЄС, має шанс створити власну систему регулювання, збалансовану між інтересами правовласників, технологічних компаній і суспільства.

Європейський та міжнародний вплив

Getty подала аналогічний позов у США, але той ще на початковій стадії. Тим часом у ЄС ухвалено AI Act — нову систему правил, яка зобов’язує генеративні моделі дотримуватись принципів прозорості та поваги до авторських прав.

Очікується, що рішення британського суду в справі Getty v. Stability буде винесено пізніше цього року. Експерти наголошують: воно матиме не лише юридичну, а й політичну вагу — особливо з огляду на новий законопроект про ШІ, що розглядається у парламенті.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

суд позов Великобританія штучний інтелект технології Велика Британія ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Повноваження конкурсної комісії з відбору ВККС з міжнародними експертами збираються подовжити до 2028 року – з’явився текст законопроекту

Верховна Рада розгляне законопроект про продовження повноважень конкурсної комісії з відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів за вирішальної участі міжнародних експертів.

«Оцінка доброчесності має важливе значення, але лише тоді, коли вона служить правді, а не фабрикує образи» – Руслан Кравченко

Новий Генеральний прокурор Руслан Кравченко розповів, як під час конкурсу на посаду директора НАБУ побачив, що фаховість та професіоналізм стали другорядними – їх перекреслили суб’єктивні оцінки, умовні уявлення та тонка межа між формою і змістом.

Судді ВАКС позовами про перерахунок суддівської винагороди довели суд до фінансової кризи

Державна виконавча служба блокує рахунки ВАКС, оскільки суд не може виплатити борги власним суддям.

Застосування судом спецконфіскації, яка не була передбачена в угоді про визнання винуватості, є підставою для оскарження вироку – Верховний Суд

В угоді про визнання винуватості, укладеній між прокурором і обвинуваченою, жодним словом не згадувалося про умови спеціальної конфіскації, але суд першої інстанції, незважаючи на це, застосував до обвинуваченої такий вид примусу.

Верховний Суд висловив позицію стосовно природи зустрічного позову в публічно-правових спорах

Зустрічний позов та тягар доказування в адмінсудочинстві – позиція Верховного Суду.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси