Практика судів
  1. У світі

Музикант Елтон Джон звинуватив уряд Британії у «крадіжці» щодо авторських прав на ШІ

19:07, 18 травня 2025
Елтон Джон і зірки музики виступили проти політики Лондона.
Музикант Елтон Джон звинуватив уряд Британії у «крадіжці» щодо авторських прав на ШІ
Фото: Getty Images
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Британський музикант Елтон Джон розкритикував ініціативу уряду Сполученого Королівства, яка передбачає можливість навчання моделей штучного інтелекту на основі музичних та інших творчих творів без належної компенсації авторам. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ідею послаблення законодавства про авторські права запропонував прем'єр-міністр Кір Стармер. Згідно з нею, компанії, які розробляють штучний інтелект, зможуть вільно використовувати будь-який доступний контент для навчання своїх систем.

Цю ініціативу різко розкритикували відомі представники музичної індустрії, серед яких Елтон Джон, Пол Маккартні, Ед Ширан, Ендрю Ллойд Веббер та інші. Вони попереджають, що подібна політика ставить під загрозу майбутнє молодих митців, які не мають ресурсів, щоб протистояти техногігантам.

«Небезпека полягає в тому, що молоді митці не мають ресурсів, щоб контролювати чи боротися з великими технологіями. Це злочин, і я відчуваю себе неймовірно зрадженим. Машина не має душі, не має серця, не має людських почуттів, не має пристрасті. Люди, коли вони щось створюють, роблять це... щоб принести задоволення багатьом людям», — заявив Елтон Джон в інтерв’ю BBC.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Велика Британія ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Якщо справжній намір був отримати гроші, а не організувати перенаправлення через кордон військовозобов’язаного, то дії слід кваліфікувати як шахрайство – Верховний Суд

Дії слід кваліфікувати як шахрайство, а не як організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон, якщо особа мала намір отримати гроші, а не виконати обіцяне – Верховний Суд.

Відсутність у особи реєстрації як внутрішньо переміщеної не є підставою для припинення соціальних виплат – Верховний Суд

Також Верховний Суд в цій справі вказав, що право на страхові виплати спадкодавця, які не були ним отримані через тимчасову окупацію територій, входить до складу спадщини незалежно від того, чи звертався він за їх відновленням.

За публічне ототожнення адвоката з клієнтом зможуть штрафувати — комітет рекомендував прийняти закон

Також у новій редакції буде викладено статтю Кримінального кодексу, яка передбачає відповідальність за втручання в діяльність адвоката.

Верховний Суд пояснив деталі визначення межі відшкодування моральної шкоди за час незаконного перебування під слідством чи судом

Внаслідок незаконного кримінального переслідування позивачці було завдано моральної шкоди.

Верховна Рада скасувала фінальну співбесіду для кандидатів до апеляційних судів та ВАКС і прибрала вимогу 75% вірних відповідей на тесті з української державності

Верховна Рада прийняла закон, який спрощує конкурсні процедури для кандидатів до апеляційних судів, ВАКС, а також скасовує жорсткі вимоги до складення тесту на знання української державності.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Андрусик
    Надія Андрусик
    суддя Господарського суду Тернопільської області
  • Ярослав Василенко
    Ярослав Василенко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Валентин Сердюк
    Валентин Сердюк
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді