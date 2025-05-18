Музикант Елтон Джон звинуватив уряд Британії у «крадіжці» щодо авторських прав на ШІ

Елтон Джон і зірки музики виступили проти політики Лондона.

Фото: Getty Images

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Британський музикант Елтон Джон розкритикував ініціативу уряду Сполученого Королівства, яка передбачає можливість навчання моделей штучного інтелекту на основі музичних та інших творчих творів без належної компенсації авторам. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ідею послаблення законодавства про авторські права запропонував прем'єр-міністр Кір Стармер. Згідно з нею, компанії, які розробляють штучний інтелект, зможуть вільно використовувати будь-який доступний контент для навчання своїх систем.

Цю ініціативу різко розкритикували відомі представники музичної індустрії, серед яких Елтон Джон, Пол Маккартні, Ед Ширан, Ендрю Ллойд Веббер та інші. Вони попереджають, що подібна політика ставить під загрозу майбутнє молодих митців, які не мають ресурсів, щоб протистояти техногігантам.

«Небезпека полягає в тому, що молоді митці не мають ресурсів, щоб контролювати чи боротися з великими технологіями. Це злочин, і я відчуваю себе неймовірно зрадженим. Машина не має душі, не має серця, не має людських почуттів, не має пристрасті. Люди, коли вони щось створюють, роблять це... щоб принести задоволення багатьом людям», — заявив Елтон Джон в інтерв’ю BBC.

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