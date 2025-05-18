Міністри оборони країн НАТО зберуться в Брюсселі у червня

Міністри оборони НАТО зберуться 3 червня в Брюсселі, на порядку денному — Україна і безпека.

Фото: ukrinform

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Міністри оборони держав-членів Північноатлантичного альянсу проведуть зустріч 3 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Про це повідомляє пресслужба Альянсу.

Засідання відбудеться під головуванням нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, який офіційно розпочав виконання обов’язків на цій посаді.

Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять ключові питання безпеки, зокрема підтримку України, підготовку до липневого саміту НАТО у Вашингтоні та зміцнення обороноздатності Альянсу.

Детальна програма заходу буде оприлюднена на офіційному сайті НАТО ближче до дати проведення.

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