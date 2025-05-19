Епідеміологи шукають джерело зараження гепатитом А в Києві

Через спалах гепатиту А в Києві понад 60 хворих, серед них 31 дитина.

Фото: delta-med.com.ua

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У мікрорайоні Відрадний Солом’янського району Києва зафіксовано спалах гепатиту А — інфекційного захворювання з фекально-оральним механізмом передачі. Наразі недугу виявили у 65 осіб, з них 31 — діти. Про це повідомила Наталія Гунченко, заступниця генерального директора Київського міського центру контролю та профілактики МОЗ, під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За її словами, джерело зараження ще встановлюється. Фахівці розглядають три можливі варіанти: заражена вода, харчові продукти або люди, які переносять вірус безсимптомно.

«Джерелами вірусного гепатиту А, спалах якого на сьогодні спостерігається у Києві, можуть бути вода, харчові продукти та люди, які безсимптомного хворіють наразі. І ми працюємо якраз по цих трьох джерелах», — зазначила Гунченко.

До розслідування долучені Держпродспоживслужба, Київводоканал та Київводфонд. За словами Гунченко, інкубаційний період вірусу становить від 14 до 50 днів, а симптоми можуть проявитися не одразу. У деяких дітей захворювання розвивалося поступово, без типових ознак — зокрема, без жовтяниці.

У районі вже проведено 13 експрес-тестів серед місцевих мешканців, один із них виявився позитивним.

Фахівці нагадують: гепатит А часто називають «хворобою брудних рук», і найкращим способом захисту є вакцинація. Специфічного лікування не існує, тому важливо дотримуватись правил гігієни та уникати потенційно небезпечної води чи їжі.

Розслідування причин спалаху триває.

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