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Эпидемиологи ищут источник заражения гепатитом А в Киеве

07:00, 19 мая 2025
Из-за вспышки гепатита А в Киеве более 60 больных, среди них 31 ребенок.
Эпидемиологи ищут источник заражения гепатитом А в Киеве
Фото: delta-med.com.ua
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В микрорайоне Отрадный Соломенского района Киева зафиксирована вспышка гепатита А - инфекционного заболевания с фекально-оральным механизмом передачи. Сейчас болезнь обнаружили у 65 человек, из них 31 - дети. Об этом сообщила Наталья Гунченко, заместитель генерального директора Киевского городского центра контроля и профилактики Минздрава, во время брифинга в Медиацентре Украина.

По ее словам, источник заражения еще устанавливается. Специалисты рассматривают три возможных варианта: зараженная вода, пищевые продукты или люди, которые переносят вирус бессимптомно.

"Источниками вирусного гепатита А, вспышка которого на сегодня наблюдается в Киеве, могут быть вода, пищевые продукты и люди, которые бессимптомно болеют сейчас. И мы работаем как раз по этим трем источникам", - отметила Гунченко.

К расследованию привлечены Госпродпотребслужба, Киевводоканал и Киевводфонд. По словам Гунченко, инкубационный период вируса составляет от 14 до 50 дней, а симптомы могут проявиться не сразу. У некоторых детей заболевание развивалось постепенно, без типичных признаков - в частности, без желтухи.

В районе уже проведено 13 экспресс-тестов среди местных жителей, один из них оказался положительным.

Специалисты напоминают: гепатит А часто называют «болезнью грязных рук», и лучшим способом защиты является вакцинация. Специфического лечения не существует, поэтому важно соблюдать правила гигиены и избегать потенциально опасной воды или пищи.

Расследование причин вспышки продолжается.

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Киев медицина

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