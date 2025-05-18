Зеленский и вице-президент США Вэнс провели рабочую встречу в Ватикане

Зеленский и вице-президент США Вэнс впервые встретились после напряженного разговора в Белом доме.

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Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ватикане перед интронизационной мессой Папы Льва XIV впервые встретились после напряженного разговора в Овальном кабинете. Об этом сообщает Bloomberg.

На обнародованных видео видно, как Зеленский и Вэнс обменялись рукопожатием и улыбками.

Президент и первая леди Елена Зеленская находились в зале рядом с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Джей Ди Вэнс был размещен неподалеку, что позволило для неформального контакта.

Кроме того, по данным «Интерфакс-Украина», состоялась отдельная рабочая встреча Зеленского с американской делегацией во главе с сенатором Марко Рубио и вице-президентом Вэнсом. По итогам мероприятия подтверждены намерения США и в дальнейшем поддерживать Украину в ее стремлении к безопасности и восстановлению мира.

«Завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией в составе вице-президента Марко Рубио и государственного секретаря Джей Ди Вэнса», - говорится в сообщении «Интерфакс-Украина».

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