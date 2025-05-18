Министры обороны стран НАТО соберутся в Брюсселе в июне

Министры обороны НАТО соберутся 3 июня в Брюсселе, на повестке дня – Украина и безопасность.

Фото: ukrinform

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Министры обороны государств-членов Североатлантического альянса проведут встречу 3 июня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

Заседание состоится под председательством нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который официально приступил к исполнению обязанностей на этой должности.

Ожидается, что во время встречи стороны обсудят ключевые вопросы безопасности, в частности поддержку Украины, подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вашингтоне и укрепление обороноспособности Альянса.

Подробная программа мероприятия будет обнародована на официальном сайте НАТО ближе к дате проведения.

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