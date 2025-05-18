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Музыкант Элтон Джон обвинил правительство Британии в «краже» в отношении авторских прав на ИИ

19:07, 18 мая 2025
Элтон Джон и звезды музыки выступили против политики Лондона.
Музыкант Элтон Джон обвинил правительство Британии в «краже» в отношении авторских прав на ИИ
Фото: Getty Images
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Британский музыкант Элтон Джон раскритиковал инициативу правительства Соединенного Королевства, которая предусматривает возможность обучения моделей искусственного интеллекта на основе музыкальных и других творческих произведений без надлежащей компенсации авторам. Об этом сообщает агентство Reuters.

Идею ослабления законодательства об авторских правах предложил премьер-министр Кир Стармер. Согласно ей, компании, которые разрабатывают искусственный интеллект, смогут свободно использовать любой доступный контент для обучения своих систем.

Эту инициативу резко раскритиковали известные представители музыкальной индустрии, среди которых Элтон Джон, Пол Маккартни, Эд Ширан, Эндрю Ллойд Уэббер и другие. Они предупреждают, что подобная политика ставит под угрозу будущее молодых художников, которые не имеют ресурсов, чтобы противостоять техногигантам.

«Опасность заключается в том, что молодые художники не имеют ресурсов, чтобы контролировать или бороться с большими технологиями. Это преступление, и я чувствую себя невероятно преданным. Машина не имеет души, не имеет сердца, не имеет человеческих чувств, не имеет страсти. Люди, когда они что-то создают, делают это... чтобы доставить удовольствие многим людям», - заявил Элтон Джон в интервью BBC.

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Великобритания ИИ

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