План втечі за $5 тисяч — одесит організував нелегальне переправлення ухилянтів до Молдови

Чоловік мав доставити трьох призовників до Дністра та надати човен для перетину кордону, але їх затримала поліція дорогою до прикордоння.

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Житель Одеси проведе за ґратами сім років за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Так, 56-річний обвинувачений мав відвезти трьох одеситів призовного віку до берега річки Дністер та надати їм човен для перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску на територію Молдови.

За вказані послуги «клієнти» повинні були заплатити від 4 до 5 тисяч доларів кожен. Однак дорогою до прикордоння вони були викриті та затримані правоохоронцями.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та призначив йому покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

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