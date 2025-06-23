План побега за $5 тысяч — одессит организовал нелегальную переправку уклонистов в Молдову

Мужчина должен был доставить троих призывников в Днестр и предоставить лодку для пересечения границы, но их задержала полиция по дороге к приграничью.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель Одессы проведет за решеткой семь лет за незаконную переправку людей через государственную границу. Об этом сообщает полиция Винницкой области.

Так, 56-летний обвиняемый должен был доставить трех одесситов призывного возраста к берегу реки Днестр и предоставить им лодку для пересечения границы в обход официальных пунктов пропуска на территорию Молдовы.

За такие услуги «клиенты» должны были заплатить от 4 до 5 тысяч долларов каждый. Однако по пути к границе они были обнаружены и задержаны правоохранителями.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.