Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ и показал ее последствия, фото и видео

Владимир Зеленский подчеркнул, что только в Киеве были повреждены пять многоквартирных домов.

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Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку РФ.

«После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы — российское руководство демонстративно осуждало “ракетно-бомбовые” шаги. Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими “шахедами” и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и общин. Только в Киеве были повреждены пять многоквартирных домов. Это обычные жилые дома», — сказал он.

Глава государства сообщил, что по состоянию на сейчас известно о шести убитых. Еще один человек погиб в Белой Церкви Киевской области, где «шахед» попал в больницу.

«Мои соболезнования всем родным и близким. Спасатели сейчас разбирают завалы и оказывают помощь везде, где это нужно», — подчеркнул Президент.

Владимир Зеленский отметил, что этот удар повредил объекты в четырех областях. Всего за эту ночь — 352 дрона, среди них 159 «шахедов», и 16 ракет. По предварительным данным, была применена также баллистика из Северной Кореи.

«Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит задуматься — смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора. Сегодня во время визита в Британию буду говорить с партнерами именно об этом — о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной общей безопасности. А также будем договариваться о новых и мощных шагах давления на Россию — за эту войну и ради прекращения ударов», — добавил он.

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