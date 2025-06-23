Индийская блогерша сбежала от мужчины и пожаловалась в полицию — он не разрешал снимать рилсы и заставлял убирать

В Индии блогерша по имени Ниша подала заявление в полицию на собственного мужа — по ее словам, из-за домашних обязанностей, которые он на нее возложил, она потеряла возможность снимать видео для соцсетей. А это, в свою очередь, привело к снижению числа ее подписчиков. Об этом сообщает The Independent.

«У меня не было времени снимать рилсы», — заявила Ниша в полиции.

Женщина активно ведет Instagram и, по данным СМИ, публикует до двух видео в день. Однако ее карьера блогерши оказалась под угрозой после того, как муж — Виджендра — стал требовать больше внимания к домашнему хозяйству.

Когда Ниша согласилась, ее аккаунт в соцсети начал терять подписчиков — сначала двоих, но женщина уверяет, что причина именно в нехватке времени на создание контента.

«Число подписчиков уменьшилось, потому что муж заставлял меня мыть посуду и убираться», — пожаловалась она полиции.

После ссоры женщина ушла от мужа и переехала к родителям в город Пилхува, где и подала жалобу в полицию. Однако супруг подал встречное заявление: по его словам, чрезмерное увлечение жены соцсетями мешало ей выполнять домашние обязанности.

Он также утверждал, что Ниша угрожала уйти, если он не позволит ей публиковать рилсы.

Издание отмечает, что дело удалось урегулировать: полиция провела с супругами беседу, после чего Ниша отозвала жалобу. В то же время, по информации СМИ, пара по-прежнему живет раздельно.

Последствия конфликта оказались серьезными: Виджендра потерял работу и в настоящее время испытывает трудности с трудоустройством.

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