Как оформить копию приказа об увольнении — разъяснение Гоструда

Копия документа должна соответствовать оригиналу, то есть полностью воспроизводить информацию оригинала и все его внешние признаки или их часть.

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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, как должна быть оформлена копия приказа об увольнении работника.

Копия документа — это документ, содержащий точное знаковое воспроизведение содержания или документальной информации другого документа и в отдельных случаях — некоторых его внешних признаков.

Порядок изготовления, удостоверения и выдачи копий документов определяется инструкцией по делопроизводству учреждения.

Копия документа должна соответствовать оригиналу, то есть полностью воспроизводить информацию оригинала и все его внешние признаки или их часть. Копия приобретает юридическую силу только в случае её удостоверения в установленном порядке.

Надпись об удостоверении копии состоит из слов «Согласно оригиналу», наименования должности, личной подписи лица, удостоверяющего копию, его инициалов (инициала имени) и фамилии, даты удостоверения копии.

Надпись об удостоверении копии скрепляется оттиском печати соответствующего структурного подразделения учреждения либо печатью «Для копий».

(Правила организации делопроизводства и архивного хранения документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, в учреждениях и организациях, утверждённые приказом Министерства юстиции Украины от 18.06.2015 № 1000/5).

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