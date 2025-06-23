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В Киеве в результате атаки РФ поврежден спорткомплекс КПИ, фото

10:06, 23 июня 2025
В спорткомплексе КПИ выбило окна.
В Киеве в результате атаки РФ поврежден спорткомплекс КПИ, фото
Источник фото: Сергей Манзюк
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Как известно, 23 июня россияне нанесли комбинированный удар по Киеву и Киевской области.

Проректор по административно-финансовой работе КПИ им. Игоря Сикорского Сергей Манзюк сообщил, что в результате российской атаки был поврежден спорткомплекс учебного заведения.

«В КПИ никакое здание не горит! Окна выбиты, но то, что показывают в сетях — не наше.

Стекла много. Предлагаю сегодня всем, кто имеет желание и возможность, прийти в спорткомплекс и помочь собрать стекло», — сообщил он.

Источник фото: Сергей Манзюк

Ранее мэр столицы Виталий Кличко показал последствия атаки РФ по Шевченковскому району города.

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Киев

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