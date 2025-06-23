Договор пожертвования — как заключить и чем отличается от договора дарения

Пожертвованием является дарение недвижимого и движимого имущества, в том числе денег и ценных бумаг, лицам для достижения ими определенной, заранее обусловленной цели.

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Министерство юстиции Украины напомнило, как заключить договор пожертвования и чем он отличается от договора дарения.

Пожертвование — это доброе и благородное дело. Но даже искренние намерения требуют юридической четкости.

В соответствии со статьей 729 Гражданского кодекса Украины (далее — ГК), пожертвованием является дарение недвижимого и движимого имущества, в том числе денег и ценных бумаг, лицам, определенным частью первой статьи 720 этого Кодекса, для достижения ими определенной, заранее обусловленной цели.

Статья 720 предусматривает, что сторонами в договоре могут быть:

физические лица;

юридические лица;

государство Украина, Автономная Республика Крым, территориальная громада.

Договор пожертвования, как и договор дарения, может заключить представитель жертвователя, действующий на основании соответствующей нотариально удостоверенной доверенности.

Указывается, что родители (усыновители), опекуны не имеют права жертвовать имущество детей, подопечных.

Согласно статье 729 ГК к договору пожертвования применяются положения о договоре дарения, если иное не установлено законом.

Однако между пожертвованием и обычным дарением есть определенные отличия:

в отличие от дарения, пожертвование имеет конкретное назначение. Вместе с принятием пожертвования на лицо возлагается обязанность использовать его исключительно для достижения определенной, заранее оговоренной цели. В свою очередь, жертвователь может контролировать, используется ли пожертвование по назначению;

момент заключения договора. Договор пожертвования является реальным, то есть считается заключенным с момента принятия пожертвования. Договор дарения может быть как реальным (с момента передачи имущества), так и консенсуальным (с момента достижения соглашения, даже если подарок будет передан в будущем).

Права жертвователя

Согласно статье 730 ГК, жертвователь имеет право осуществлять контроль за использованием пожертвования в соответствии с целью, установленной договором.

Если использование пожертвования по назначению оказалось невозможным, его использование по иному назначению допускается только с согласия жертвователя, а в случае его смерти или ликвидации юридического лица — по решению суда.

Жертвователь или его правопреемники имеют право требовать расторжения договора пожертвования, если оно используется не по назначению.

Форма договора

При заключении договора пожертвования необходимо соблюдать требования статьи 719 ГК о форме договора дарения. Так:

договор пожертвования предметов личного пользования и бытового назначения может быть заключен устно;

договор пожертвования недвижимого имущества заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению;

договор пожертвования с обязательством передать пожертвование в будущем заключается в письменной форме. В случае несоблюдения письменной формы такой договор является ничтожным;

договор пожертвования движимого имущества, имеющего особую ценность, заключается в письменной форме. Передача такой вещи по устному договору является правомерной, если суд не установит, что одаряемый завладел ею незаконно;

договор пожертвования валютных ценностей между физическими лицами на сумму, превышающую пятикратный размер необлагаемого минимума доходов граждан, заключается в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Момент заключения договора пожертвования

Такой правовой акт относится к реальным договорам. В соответствии со статьей 729, он считается заключенным с момента принятия пожертвования — то есть, с момента, когда лицо, которому передают пожертвование, подтверждает свое согласие на его принятие.

Благотворительное пожертвование

Близкими по содержанию к дарению являются отношения, возникающие из передачи имущества в форме благотворительной деятельности. Общие принципы благотворительной деятельности в Украине определяет Закон Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (далее — Закон). Одной из форм проявления этой деятельности является благотворительное пожертвование.

Так, статьей 6 Закона определено, что благотворительное пожертвование — это безвозмездная передача благотворителем средств, иного имущества, имущественных прав в собственность бенефициаров для достижения определенных, заранее установленных целей благотворительной деятельности, в соответствии с этим Законом.

Бенефициар — получатель благотворительной помощи (физическое лицо, неприбыльная организация или территориальная громада), который получает помощь от одного или нескольких благотворителей для достижения целей, установленных этим Законом.

Благотворитель — дееспособное физическое лицо или юридическое лицо частного права (в том числе благотворительная организация), которое добровольно осуществляет один или несколько видов благотворительной деятельности (статья 1 Закона).

Согласно статье 6 Закона, благотворительное пожертвование, бенефициаром которого является благотворительная организация или иное юридическое лицо, может предоставляться с одной или несколькими отлагательными или отменительными условиями, которые не должны противоречить законам Украины или нарушать права третьих лиц.

Благотворительное пожертвование может предоставляться бенефициарам, определенным на конкурсной основе благотворителем или уполномоченными им лицами. Условиями конкурса могут быть предусмотрены действия, которые бенефициар должен выполнить в интересах третьих лиц, кроме тех, что связаны с благотворителем.

Изменение целей и порядка использования благотворительного пожертвования возможно с согласия благотворителя или его правопреемников, а также на основании решения суда или в других случаях, определенных законом или правовым актом благотворителя.

Благотворитель или уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль за целевым использованием благотворительного пожертвования, в том числе в интересах третьих лиц.

Благотворители или их правопреемники имеют право в порядке, установленном этим Законом, изменить бенефициаров благотворительного пожертвования в случае нарушения целей, сроков и порядка использования такого пожертвования или его части.

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