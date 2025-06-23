Руслан Кравченко назвал свои задачи и приоритеты на должности Генпрокурора

Руслан Кравченко заявил, что будет работать над обеспечением реального доверия к органам прокуратуры и обеспечением справедливости в каждом уголовном производстве.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

В понедельник, 23 июня, Руслан Кравченко сообщил, что приступает к работе на должности Генерального прокурора и заявил, что «старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним общее и взвешенное решение».

«Вместо бюрократии — действия и решения. Вместо торжественностей — ответственность. Это признак перемен и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня», — подчеркнул он.

Также Кравченко назвал свои задачи и приоритеты на посту Генпрокурора:

Укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;

Обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;

Контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;

Создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;

Обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь в тех, которые касаются национальной безопасности государства;

Личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;

Неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, с особым акцентом — на преступления агрессии и военные преступления, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

Напомним, что Верховная Рада дала согласие на назначение новым Генпрокурором Руслана Кравченко.

«Я не гнусь и не ломаюсь, поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении – я представляю не политическую силу, а Закон», сказал Кравченко после того, как был согласован Верховной Радой для назначения Генпрокурором.

Ранее Кравченко встретился с коллективом Государственной налоговой службы, чтобы подвести итоги своей работы в должности руководителя ведомства. В апреле 2023 года он был назначен на должность председателя Киевской ОВА, а 30 декабря 2024 года его назначили председателем Государственной налоговой службы.

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