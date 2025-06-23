Практика судов
  1. В Украине

Руслан Кравченко назвал свои задачи и приоритеты на должности Генпрокурора

09:30, 23 июня 2025
Руслан Кравченко заявил, что будет работать над обеспечением реального доверия к органам прокуратуры и обеспечением справедливости в каждом уголовном производстве.
Руслан Кравченко назвал свои задачи и приоритеты на должности Генпрокурора
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Кравченко Генеральным прокурором Украины.

В понедельник, 23 июня, Руслан Кравченко сообщил, что приступает к работе на должности Генерального прокурора и заявил, что «старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним общее и взвешенное решение».

«Вместо бюрократии — действия и решения. Вместо торжественностей — ответственность. Это признак перемен и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня», — подчеркнул он.

Также Кравченко назвал свои задачи и приоритеты на посту Генпрокурора:

  • Укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов в сфере противодействия преступности и функционирования системы уголовной юстиции в целом;
  • Обеспечение реального доверия к органам прокуратуры как со стороны нашего общества, общественности, так и от наших международных партнеров;
  • Контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая толерантность к проявлениям коррупции в любой сфере;
  • Создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса;
  • Обеспечение справедливости в каждом уголовном производстве и в первую очередь в тех, которые касаются национальной безопасности государства;
  • Личный контроль за эффективностью осуществления уголовных производств, касающихся посягательств на жизнь и здоровье детей и несовершеннолетних;
  • Неотвратимость наказания для преступников как в национальных судах, так и на международном уровне, с особым акцентом — на преступления агрессии и военные преступления, а также установление персональной ответственности каждого военного преступника.

Напомним, что Верховная Рада дала согласие на назначение новым Генпрокурором Руслана Кравченко.

«Я не гнусь и не ломаюсь, поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении – я представляю не политическую силу, а Закон», сказал Кравченко после того, как был согласован Верховной Радой для назначения Генпрокурором.

Ранее Кравченко встретился с коллективом Государственной налоговой службы, чтобы подвести итоги своей работы в должности руководителя ведомства. В апреле 2023 года он был назначен на должность председателя Киевской ОВА, а 30 декабря 2024 года  его назначили председателем Государственной налоговой службы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ОГП прокуратура

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Применение судом спецконфискации, которая не была предусмотрена в соглашении о признании виновности, является основанием для обжалования приговора – Верховный Суд

В соглашении о признании виновности, заключенном между прокурором и обвиняемой, ни словом не упоминалось об условиях специальной конфискации, но суд первой инстанции, несмотря на это, применил к обвиняемой такой вид принуждения.

Верховный Суд выразил позицию относительно природы встречного иска в публично-правовых спорах

Встречный иск и бремя доказывания в административном судопроизводстве – позиция Верховного Суда.

Санкции за плагиат и ChatGPT – Верховная Рада рассмотрит законопроект об академической добросовестности

С помощью закона об академической добросовестности планируется бороться с коррупцией в образовании и увеличивать доверие иностранных партнеров.

Споры с иностранными инвесторами будут рассматривать по-новому: Комитет подготовил к принятию закон о международном арбитраже

Изменения направлены на то, чтобы Украина стала центральным местом арбитража для рассмотрения инвестиционных споров иностранного инвестора с Украиной или другим государством.

Судьи ВАКС исками о перерасчете судейского вознаграждения довели суд до финансового кризиса

Государственная исполнительная служба блокирует счета ВАКС, поскольку суд не может выплатить долги собственным судьям.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Анастасія Радіна
    Анастасія Радіна
    голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики
  • Олександр Палінчак
    Олександр Палінчак
    заступник голови Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ігор Мустеца
    Ігор Мустеца
    заступник Генерального прокурора України
  • Юлія Федулеєва
    Юлія Федулеєва
    суддя Київського районного суду м. Одеси