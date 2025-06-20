Практика судов
  1. В Украине

Пять месяцев изменений в Государственной налоговой службе – Руслан Кравченко назвал ключевые результаты за время своего руководства

20:13, 20 июня 2025
По его словам, команде удалось не только перевыполнить план поступлений в бюджет, но и изменить философию налоговой работы.
Пять месяцев изменений в Государственной налоговой службе – Руслан Кравченко назвал ключевые результаты за время своего руководства
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Будущий Генеральный прокурор Руслан Кравченко встретился с коллективом Государственной налоговой службы Украины, чтобы подвести итоги своей работы на посту руководителя ведомства. Он возглавлял ГНС в течение 5,5 месяцев.

В частности, Кравченко поблагодарил сотрудников службы за совместную работу и подчеркнул достигнутые результаты. По его словам, команде удалось не только перевыполнить план поступлений в бюджет, но и изменить философию работы налоговой.

«Мы вместе доказали, что способны показывать хорошие результаты. Для меня важно, чтобы налоговая перестала быть карательным органом, а переходила к сервисному подходу и завоёвывала доверие каждого налогоплательщика», — отметил он.

Руслан Кравченко отчитался о ключевых результатах:

  • Перевыполнение плана поступлений: почти 52 млрд грн сверх плана за 5 месяцев;
  • Возмещение НДС: 70,9 млрд грн — на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года;
  • Снижение количества заблокированных налоговых накладных вдвое, сокращение числа предприятий, отнесённых к категории рисковых;
  • Регулярный диалог с бизнесом: введены постоянные встречи с предпринимателями в регионах и с бизнес-ассоциациями;
  • Новые подходы к аналитике и рискам, направленные на предупреждение, а не наказание;
  • Меры по детенизации экономики и борьбе со схемами уклонения от уплаты налогов.

Он также выразил благодарность налогоплательщикам за вклад в экономическую стабильность страны, особенно в условиях войны.

«Верю, что команда ГНС продолжит реализацию наших планов. Всё, что наработано, должно быть сохранено и приумножено», — подытожил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

налоговая ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты заблокировали подписание Русланом Стефанчуком закона о множественном гражданстве

В Раде зарегистрированы три проекта постановлений, которые блокируют подписание принятого закона о множественном гражданстве.

Филиалы иностранного арбитражного учреждения смогут выступать в роли арбитражей – комитет рекомендовал законопроект

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины получают статус юридического лица.

2026 год несет повышенную неопределенность, поэтому Украине нужны новые подходы к финансовой поддержке от партнеров

Для финансовой устойчивости в 2026 году Украине потребуются от партнеров дополнительные решения.

ВАКС получил новых судей и работников аппарата, но денег на зарплаты для них не хватает

Двум судьям Антикоррупционного суда пока не могут пошить даже мантии.

Из бюджета за 5 месяцев 2025 года потрачено 1,5 трлн грн, что на 280 млрд больше, чем в 2024 году

Из 1,5 триллиона гривен расходов почти триллион был потрачен на безопасность и оборону – Минфин.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Ярмолюк
    Олег Ярмолюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Юрій Градовський
    Юрій Градовський
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду