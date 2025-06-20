Пять месяцев изменений в Государственной налоговой службе – Руслан Кравченко назвал ключевые результаты за время своего руководства

Будущий Генеральный прокурор Руслан Кравченко встретился с коллективом Государственной налоговой службы Украины, чтобы подвести итоги своей работы на посту руководителя ведомства. Он возглавлял ГНС в течение 5,5 месяцев.
В частности, Кравченко поблагодарил сотрудников службы за совместную работу и подчеркнул достигнутые результаты. По его словам, команде удалось не только перевыполнить план поступлений в бюджет, но и изменить философию работы налоговой.
«Мы вместе доказали, что способны показывать хорошие результаты. Для меня важно, чтобы налоговая перестала быть карательным органом, а переходила к сервисному подходу и завоёвывала доверие каждого налогоплательщика», — отметил он.
Руслан Кравченко отчитался о ключевых результатах:
Он также выразил благодарность налогоплательщикам за вклад в экономическую стабильность страны, особенно в условиях войны.
«Верю, что команда ГНС продолжит реализацию наших планов. Всё, что наработано, должно быть сохранено и приумножено», — подытожил он.
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