Судьи ВАКС исками о перерасчете судейского вознаграждения довели суд до финансового кризиса

Государственная исполнительная служба блокирует счета ВАКС, поскольку суд не может выплатить долги собственным судьям.

Источник фото: Униан

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Высший антикоррупционный суд оказался в сложном финансовом положении не только из-за своеобразной финансовой политики Министерства финансов, но и из-за многочисленных судебных исков собственных судей о начислении и выплате судейского вознаграждения, исходя из разного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц за 2021-2024 годы.

Как сообщил руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко, поскольку судьи Антикоррупционного суда получают в свою пользу судебные решения о взыскании средств, то у ВАКС возникают финансовые обязательства перед собственными судьями.

Учитывая, что, исходя из Реестра судебных решений, в среднем судьи ВАКС пытаются взыскать с суда около 1,5 млн. гривен, то у ВАКС пока отсутствует возможность выплачивать такие деньги своим судьям.

«Данные судебные решения о взыскании задолженности направляются в Государственную исполнительную службу. После этого открываются исполнительные производства, а поскольку деньги судом не выплачиваются, то блокируются счета ВАКС.

Таким образом, возникает ситуация, когда нормальная экономическая и финансовая деятельность суда оказывается парализованной», - рассказал 16 июня во время заседания Рабочей группы по обеспечению надлежащего финансирования судебной власти Богдан Крикливенко.

Блокировка счетов ВАКС, как должника по судебным решениям, по словам Богдана Крикливенко, происходит регулярно.

«За почти шесть месяцев 2025 года, четыре месяца мы не можем нормально осуществлять свою деятельность. Мы сообщаем в ГИС, что мы не можем по объективным причинам выполнить судебные решения. Соответственно, ГИС видит, что ВАКС действительно не может выполнить эти судебные решения и разблокирует наши счета. Но потом кто-то из судей снова выигрывает судебный процесс и все начинается с начала», – сообщил Богдан Крикливенко.

Напомним, что в 2024-2025 годах украинские судьи из судов разных инстанций подали в окружные административные суды множество исков о взыскании не начисленного и невыплаченного им судейского вознаграждения, с учетом прожиточного минимума для трудоспособных лиц на тот или иной момент, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи.

Проблема возникла вследствие того, что с 2021 года для расчета размера базового должностного оклада судьи используется «замороженный» размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц – 2 102 гривны.

Высший совет правосудия и Совет судей Украины не раз указывали на недопустимость искусственного ограничения размера прожиточного минимума для расчета размера базового должностного оклада судьи, поскольку соответствующий размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц регулярно повышается государством.

Высший совет правосудия считает, что размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2025 года – 3028 гривен.

Автор: Вячеслав Хрипун

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