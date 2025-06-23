Применение судом спецконфискации, которая не была предусмотрена в соглашении о признании виновности, является основанием для обжалования приговора – Верховный Суд

В соглашении о признании виновности, заключенном между прокурором и обвиняемой, ни словом не упоминалось об условиях специальной конфискации, но суд первой инстанции, несмотря на это, применил к обвиняемой такой вид принуждения.

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Применение судом первой инстанции специальной конфискации, которая не была предусмотрена в соглашении о признании виновности, является основанием для апелляционного обжалования приговора, которым утверждено это соглашение. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 15 мая 2025 года по делу 444/77/24.

Обстоятельства дела

Местный суд утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемой, признав ее виновной по ч. 1 ст. 239 УК. На основании п. 1 ч. 9 ст. 100 УПК постановил конфисковать автомобиль (микроавтобус) черного цвета марки «Ford Transit Custom» в доход государства.

Защитник подал апелляционную жалобу (просительную часть), в которой просил изменить приговор в части конфискации автомобиля в доход государства и вернуть автомобиль «Ford Transit Custom» обвиняемой. В то же время, жалобщик сообщил суду, что обоснование своей позиции предоставит в дополнении к апелляционной жалобе.

Судья апелляционного суда отказал в открытии производства, отметив, что защитник обжалует судебное решение исключительно по основаниям, по которым оно не может быть обжаловано согласно положениям ст. 394 УПК.

В кассационной жалобе защитник замечает, что в соглашении о признании виновности не шла речь о применении конфискации автомобиля. Таким образом, по мнению защитника, судья апелляционного суда, не проверив выполнение местным судом перед вынесением решения об утверждении соглашения предписаний, установленных частями 4, 6, 7 ст. 474 УПК, допустил существенное нарушение уголовного процессуального закона и безосновательно лишил его права на доступ к правосудию.

Позиция Верховного Суда

КУС ВС отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование позиции ККС ВС указал, что бремя доказывания необходимости применения специальной конфискации возлагается на сторону обвинения, которая должна обосновать свои доводы и указать в соглашении о признании виновности, что именно подлежит специальной конфискации, а обвиняемый, подписывая это соглашение, – согласиться с применением такой меры уголовно-правового характера.

В соглашении о признании виновности, заключенном между прокурором и обвиняемой, ни словом не упоминалось об условиях специальной конфискации, но суд первой инстанции, несмотря на это, применил к обвиняемой такой вид принуждения.

Хотя в апелляционной жалобе указывалось на нарушение местным судом требований, установленных частями 4, 6, 7 ст. 474 УПК, что согласно правилам ч. 4 ст. 394 этого Кодекса может быть основанием для апелляционного обжалования постановленного по соглашению о признании виновности судебного решения обвиняемым, его защитником, законным представителем, апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства, заметив, что судебное решение обжаловано исключительно по основаниям, по которым оно не может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Таким образом, суд апелляционной инстанции существенно нарушил требования уголовного процессуального закона и право стороны защиты на апелляционное обжалование судебного решения.

Автор: Наталя Мамченко

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