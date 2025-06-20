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П’ять місяців змін у Державній податковій службі — Руслан Кравченко назвав ключові результати за час свого керівництва

20:13, 20 червня 2025
За його словами, команді вдалося не лише перевиконати план надходжень до бюджету, але й змінити філософію роботи податкової.
П’ять місяців змін у Державній податковій службі — Руслан Кравченко назвав ключові результати за час свого керівництва
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Майбутній Генеральний прокурор Руслан Кравченко зустрівся з колективом Державної податкової служби України, щоб підбити підсумки своєї роботи на посаді керівника відомства. Він очолював ДПС протягом 5,5 місяців.

Зокрема, Кравченко подякував працівникам служби за спільну роботу та наголосив на досягнутих результатах. За його словами, команді вдалося не лише перевиконати план надходжень до бюджету, але й змінити філософію роботи податкової.

«Ми разом довели, що здатні показувати хороші результати. Для мене важливо, щоб податкова була не каральним органом, а переходила до сервісного підходу та здобувала довіру кожного платника податків», — зазначив він.

Руслан Кравченко відзвітував про основні результати:

  • Перевиконання плану надходжень: майже 52 млрд грн понад план за 5 місяців;
  • Відшкодування ПДВ: 70,9 млрд грн — на 24% більше, ніж за аналогічний період минулого року;
  • Зменшення кількості заблокованих податкових накладних удвічі, скорочення підприємств у категорії ризикових;
  • Регулярний діалог з бізнесом: запроваджені постійні зустрічі з підприємцями в регіонах та бізнес-асоціаціями;
  • Нові підходи до аналітики та ризиків, спрямовані на попередження, а не покарання;
  • Заходи з детінізації економіки та боротьба зі схемами ухилення від податків.

Він також висловив подяку платникам податків за внесок в економічну стабільність держави, особливо в умовах війни.

«Вірю, що команда ДПС продовжить реалізацію наших планів. Те, що напрацьовано, має бути збережено і примножено», — підсумував він.

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податкова ДПС

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