«Судебно-юридическая газета» поздравляет с Днем государственной службы

23 июня в Украине государственные служащие отмечают профессиональный праздник.

Фото: cnaprv.gov.ua

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Ежегодно 23 июня государственные служащие Украины отмечают свой профессиональный праздник. День государственной службы был учрежден Президентом Украины 4 апреля 2003 года.

«Судебно-юридическая газета» поздравляет всех госслужащих с профессиональным праздником!

Пусть все Ваши усилия вознаграждаются уважением и доверием граждан. Пусть каждый день будет наполнен оптимизмом и любовью, которые помогают в выполнении почетного и ответственного профессионального долга.

Желаем Вам здоровья, благополучия, вдохновения, неиссякаемой энергии, стойкости к жизненным испытаниям и новых достижений в работе!

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