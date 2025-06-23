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В случае блокировки Ираном Ормузского пролива цены на нефть могут вырасти на 70%, — прогноз JPMorgan

08:54, 23 июня 2025
Ормузский пролив — критически важный узел для глобального рынка, ведь ежедневно через него транспортируется около 20% мировых объемов нефти.
В случае блокировки Ираном Ормузского пролива цены на нефть могут вырасти на 70%, — прогноз JPMorgan
Фото: bloomberg.com
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В воскресенье, 22 июня, парламент Ирана одобрил закрытие Ормузского пролива после того, как США нанесли удары по ядерным объектам страны.

По сообщению государственного телевидения Ирана, окончательное решение по этому вопросу примет Совет национальной безопасности страны.

Агентство Bloomberg со ссылкой на прогноз JPMorgan утверждает, что в случае блокировки пролива цены на нефть могут вырасти на 70%.

«Полное закрытие Ормуза более чем на несколько часов или дней — это кошмарный сценарий, который многие наблюдатели считают маловероятным. Это перекроет потоки и взвинтит цены на сырую нефть», — пишет издание.

Там также подчеркивают: если Иран решит нанести удар по нефтяному сектору в ответ на удары США, то побережье Ирана вдоль Ормузского пролива даст Тегерану целый ряд вариантов действий — от менее серьезных нападений на суда в регионе до более экстремальных альтернатив: атак на танкеры с помощью беспилотников, мин или бомб настолько, что пролив станет непроходимым для коммерческого судоходства.

«Мы можем нарисовать огромное количество сценариев и неизвестных, которые имеют самые разные последствия», — сказал Дэниел Стернофф, внештатный научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Напомним, Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который ежедневно проходит около 20% мировой нефти.

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США Иран нефть

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