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Минирование Ормуза – билет к изоляции: Рубио предупредил Иран

20:52, 22 июня 2025
США предостерегли Иран от минирования Ормузского пролива.
Минирование Ормуза – билет к изоляции: Рубио предупредил Иран
Фото: gettyimages
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Государственный секретарь США и исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио предупредил, что попытка Ирана заминировать Ормузский пролив будет иметь серьезные последствия для страны и вызовет решительную реакцию международного сообщества. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Если они заминируют Ормузский пролив, китайцы заплатят огромную цену, и каждая другая страна мира заплатит огромную цену. Мы тоже...С их стороны это будет самоубийственный шаг, потому что, я думаю, что весь мир восстанет против них, если они это сделают», - заявил Рубио.

Ранее иранский парламент поддержал идею перекрытия пролива в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана. Однако окончательное решение по реализации этого плана еще должен принять орган безопасности страны.

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США Рубио

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