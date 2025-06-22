Минирование Ормуза – билет к изоляции: Рубио предупредил Иран

США предостерегли Иран от минирования Ормузского пролива.

Фото: gettyimages

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственный секретарь США и исполняющий обязанности советника по национальной безопасности Марко Рубио предупредил, что попытка Ирана заминировать Ормузский пролив будет иметь серьезные последствия для страны и вызовет решительную реакцию международного сообщества. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Если они заминируют Ормузский пролив, китайцы заплатят огромную цену, и каждая другая страна мира заплатит огромную цену. Мы тоже...С их стороны это будет самоубийственный шаг, потому что, я думаю, что весь мир восстанет против них, если они это сделают», - заявил Рубио.

Ранее иранский парламент поддержал идею перекрытия пролива в ответ на удары США по ядерным объектам Ирана. Однако окончательное решение по реализации этого плана еще должен принять орган безопасности страны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.