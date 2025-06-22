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Мінування Ормузу – квиток до ізоляції: Рубіо попередив Іран

20:52, 22 червня 2025
США застерегли Іран від замінування Ормузької протоки.
Мінування Ормузу – квиток до ізоляції: Рубіо попередив Іран
Фото: gettyimages
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Державний секретар США та виконувач обов’язків радника з національної безпеки Марко Рубіо попередив, що спроба Ірану замінувати Ормузьку протоку матиме серйозні наслідки для країни та викличе рішучу реакцію міжнародної спільноти. Про це пише «Інтерфакс-Україна».

«Якщо вони замінують Ормузьку протоку, китайці заплатять величезну ціну, і кожна інша країна світу заплатить величезну ціну. Ми теж…З їхнього боку це буде самогубний крок, бо, я думаю, що весь світ повстане проти них, якщо вони це зроблять», — заявив Рубіо.

Раніше іранський парламент підтримав ідею перекриття протоки у відповідь на удари США по ядерних об’єктах Ірану. Однак остаточне рішення щодо реалізації цього плану ще має ухвалити орган безпеки країни.

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США Рубіо

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