«Весілля» з дев’ятирічною українкою в Діснейленді – поліція Франції зірвала шокуючу церемонію

Церемонію з дев’ятирічною «нареченою» зупинили правоохоронці.

Фото: Le Parisien

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У паризькому Діснейленді скасували захід, який мав вигляд приватного весілля, після того, як з’ясувалося, що «нареченій» лише дев’ять років. Про це повідомило видання Le Parisien.

Прокуратура міста Мьо затримала чотирьох осіб: 22-річного громадянина Великої Британії, який назвав себе нареченим, 41-річну матір дитини з України та двох громадян Латвії. Їх підозрюють у шахрайстві та відмиванні грошей. За даними слідства, подія була постановочною: «весілля» інсценували за участю близько сотні людей, які грали ролі гостей.

Підозрюваний, який представився директором продюсерської компанії, заявив, що подія була частиною зйомок фільму. Медичне обстеження дівчинки не виявило ознак насильства чи примусу.

Працівники парку, які спочатку вважали церемонію справжньою, були шоковані, дізнавшись про вік «нареченої». Адміністрація Діснейленду скасувала оренду парку на цей день і подала заяву до правоохоронних органів. Розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.