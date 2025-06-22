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CNN розкрив деталі секретного рішення Трампа про удари по іранській ядерній програмі

19:58, 22 червня 2025
Дві ключові умови Трампа перед ударом по Ірану: потужність і уникнення війни.
CNN розкрив деталі секретного рішення Трампа про удари по іранській ядерній програмі
Фото: CNN
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Телеканал CNN опублікував подробиці процесу ухвалення президентом США Дональдом Трампом рішення про завдання ударів по іранській ядерній програмі, враховуючи два ключові занепокоєння. Про це йдеться у матеріалі видання.

Адміністрація Трампа ретельно приховувала свої плани, а заява про двотижневий період для ухвалення рішення була тактичним кроком, щоб приховати підготовку атаки. За словами високопосадовців США, остаточне рішення Трамп затвердив лише в суботу.

Серйозні дискусії щодо можливих ударів по Ірану розпочалися на початку червня, коли директор ЦРУ Джон Реткліфф повідомив Трампа про оцінку, що Ізраїль готовий завдати власних ударів. Варіанти спільної операції з Ізраїлем розроблялися ще за кілька місяців, і радники президента узгодили кілька сценаріїв.

За тиждень до атаки Трамп щодня проводив брифінги з командою національної безпеки. Він наполягав на двох умовах: удари мали бути достатньо потужними, щоб знищити укріплені об’єкти, зокрема підземний завод зі збагачення урану у Фордо, та не спровокувати тривалу війну, якої Трамп обіцяв уникнути.

Щодо ефективності атаки, американські посадовці висловили впевненість у можливостях бомб, призначених для руйнування бункерів. Голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн заявив, що попередня оцінка підтверджує «надзвичайно серйозні пошкодження» трьох іранських ядерних об’єктів.

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США Дональд Трамп Іран обстріл ядерна зброя

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