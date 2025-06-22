Практика судів
  1. В Україні

Україна евакуювала 135 громадян з Ізраїлю

19:40, 22 червня 2025
Україна забезпечила безпечний виїзд 135 своїх громадян із Ізраїлю.
Україна евакуювала 135 громадян з Ізраїлю
Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з ескалацією конфлікту на Близькому Сході та ракетними обстрілами Ізраїлю з боку Ірану, Україна організувала евакуацію 135 своїх громадян із території Держави Ізраїль. Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі.

Евакуація відбулася в ніч із 21 на 22 червня через наземний пункт пропуску Ейлат/Таба, звідки українців доставили до Єгипту. Посольство забезпечило транспортування з Тель-Авіва до кордону, після чого група вирушить за маршрутом Шарм-ель-Шейх (Єгипет) – Кишинів – Одеса – Київ.

Крім українців, які опинилися в складній ситуації, допомога була надана одному громадянину Естонії, 13 громадянам Латвії, 19 громадянам Молдови та семи громадянам Азербайджану. Операція проводилася у тісній координації з посольствами України в Ізраїлі, Єгипті та Молдові.

Посольство також оприлюднило актуальну інформацію про безпекову ситуацію, джерела сповіщення про повітряні загрози та детальні інструкції з контактами для виїзду з Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Ізраїль евакуація

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Право на зняття з обліку військовозобов'язаних мають особи, які вже вибули за межі України, а не ті, що збираються – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що якщо чоловік лише збирається виїжджати за межі України на постійне місце проживання, він не може знятися з військового обліку – але таке право мають ті, хто вже виїхав.

Депутати пропонують спростити вступ до вишів, які знаходяться на територіях бойових дій

Законопроектом пропонується встановити можливість вступу до вишів результатами співбесіди або вступних іспитів без використання ЗНО чи НМТ.

Верховна Рада врегулює виплату заробітної плати засудженим на їх банківський рахунок

Буде передбачено, що засуджені до обмеження волі залучаються до оплачуваної праці на підставі строкового трудового договору або цивільно-правового договору, який укладається між засудженим та ФОП або юрособою, для якої засуджені здійснюють виконання робіт чи надання послуг.

Верховний Суд розглянув спір щодо виплати додаткової винагороди у 100 тисяч грн у зв’язку із захворюванням, пов’язаним із захистом Батьківщини

Верховний Суд вказав, що суди мали обов’язково встановити обставини, що підтверджують наявність чи відсутність підстав для отримання позивачем збільшеної до 100 000 грн на місяць додаткової винагороди.

Верховна Рада внесла зміни щодо подання податкової звітності мобілізованими адвокатами та іншими самозайнятими особами

Закон передбачає, що завдяки автоматичному отриманню Державною податковою службою інформації з Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» буде спрощена низка процесів.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Літвінова
    Ірина Літвінова
    суддя Київського районного суду м. Одеси