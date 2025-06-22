Україна евакуювала 135 громадян з Ізраїлю

Україна забезпечила безпечний виїзд 135 своїх громадян із Ізраїлю.

Фото: Embassy of Ukraine in the State of Israel

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У зв’язку з ескалацією конфлікту на Близькому Сході та ракетними обстрілами Ізраїлю з боку Ірану, Україна організувала евакуацію 135 своїх громадян із території Держави Ізраїль. Про це повідомило Посольство України в Ізраїлі.

Евакуація відбулася в ніч із 21 на 22 червня через наземний пункт пропуску Ейлат/Таба, звідки українців доставили до Єгипту. Посольство забезпечило транспортування з Тель-Авіва до кордону, після чого група вирушить за маршрутом Шарм-ель-Шейх (Єгипет) – Кишинів – Одеса – Київ.

Крім українців, які опинилися в складній ситуації, допомога була надана одному громадянину Естонії, 13 громадянам Латвії, 19 громадянам Молдови та семи громадянам Азербайджану. Операція проводилася у тісній координації з посольствами України в Ізраїлі, Єгипті та Молдові.

Посольство також оприлюднило актуальну інформацію про безпекову ситуацію, джерела сповіщення про повітряні загрози та детальні інструкції з контактами для виїзду з Ізраїлю.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.