Зачепінг – смертельна гра: поліція розповіла, як діяти на небезпечний тренд

Струм 27 тисяч вольт і падіння з поїзда — ціна зачепінгу.

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Поліція нагадує про серйозні ризики, пов’язані із зачепінгом – небезпечною практикою катання на зовнішніх частинах поїздів чи іншого транспорту. Про це повідомила пресслужба поліції.

Зачепінг може призвести до трагічних наслідків: електричний струм напругою до 27 000 вольт здатен миттєво вбити, падіння з висоти може назавжди змінити життя, а зіткнення з перешкодами на швидкості 60–100 км/год зазвичай закінчується фатально.

Поліція закликає громадян діяти негайно, якщо вони помітять людину на вагоні чи підніжці транспорту: повідомте адміністрацію вокзалу чи залізниці, викличте поліцію за номером 102 або рятувальників за номером 101.

Батькам рекомендують проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми про небезпеку зачепінгу. Підліткам поліція радить рішуче відмовлятися від пропозицій друзів спробувати цей смертельний «тренд» і не ризикувати життям заради популярності в соцмережах.

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