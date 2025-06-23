Зачепинг – смертельная игра: полиция рассказала, как действовать на опасный тренд

Ток 27 тысяч вольт и падение с поезда – цена зачепинга.

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Полиция напоминает о серьезных рисках, связанных с зачепингом - опасной практикой катания на внешних частях поездов или другого транспорта. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Зачепинг может привести к трагическим последствиям: электрический ток напряжением до 27 000 вольт способен мгновенно убить, падение с высоты может навсегда изменить жизнь, а столкновение с препятствиями на скорости 60-100 км/ч обычно заканчивается фатально.

Полиция призывает граждан действовать немедленно, если они заметят человека на вагоне или подножке транспорта: сообщите администрации вокзала или железной дороги, вызовите полицию по номеру 102 или спасателей по номеру 101.

Родителям рекомендуют проводить разъяснительные беседы с детьми об опасности зацепинга. Подросткам полиция советует решительно отказываться от предложений друзей попробовать этот смертельный «тренд» и не рисковать жизнью ради популярности в соцсетях.

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